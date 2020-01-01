Samsung Galaxy S10e против Google Pixel 5
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10e с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6-дюймового Google Pixel 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S10e
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (757 и 612 баллов)
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Google Pixel 5
- Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4080 против 3100 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
73
86
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
76
64
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
91
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
77
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
91
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
79
78
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S10e и Google Pixel 5
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|5.8 дюймов
|6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|438 точек на дюйм
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|85.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|142.2 мм
|144.7 мм
|Ширина
|69.9 мм
|70.4 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8 мм
|Вес
|150 граммов
|144.7 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин
|Черный, Мятный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Архитектура
|2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.31 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
|1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2400 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP12
|Adreno 620
|GPU-ядер
|12
|-
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10e +24%
757
612
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10e +6%
1953
1845
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10e +21%
399329
330932
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu 8 (#79 и #111)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|20.2 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3100 мАч
|4080 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Да (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (9 Вт)
|Да
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:01 ч.
Время просмотра видео
15:16 ч.
Время разговора (3G)
20:42 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4290 x 2800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|107°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 16 MP)
|2 (12.2 МП + 16 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4320 x 2432
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.9
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|1/4.0"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|20
|15
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
81 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.582 Вт/кг
|0.96 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.575 Вт/кг
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy S10e, а если дисплей, батарея и корпус – то Google Pixel 5.
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