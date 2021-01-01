Samsung Galaxy S10e против Huawei Mate 20 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10e с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.39-дюймового Huawei Mate 20 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S10e
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 8% выше максимальная яркость экрана (699 против 646 нит)
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Huawei Mate 20 Pro
- Камера имеет оптический зум 5x
- На 0.59" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3100 мАч
- На 23% выше плотность пикселей (538 vs 438 PPI)
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
76
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
77
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
68
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
90
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
75
72
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|5.8 дюймов
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|1440 x 3120 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|438 точек на дюйм
|538 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|88.14%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|97.5%
|99.1%
|ШИМ (PWM)
|232 Гц
|245 Гц
|Время отклика
|6 мс
|4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|142.2 мм
|157.8 мм
|Ширина
|69.9 мм
|72.3 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.6 мм
|Вес
|150 граммов
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин
|Синий, Черный, Красный, Зеленый, Twilight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|HiSilicon Kirin 980
|Макс. частота
|2730 МГц
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|2 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali G76 MP12
|Mali G76 MP10
|Частота GPU
|720 МГц
|720 МГц
|FLOPS
|~943 Гфлопс
|~691 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10e +10%
749
681
Geekbench 5 (многоядерный)
1924
Mate 20 Pro +27%
2442
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S10e +25%
337790
269860
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10e +20%
405386
337948
Рейтинг AnTuTu (#132 и #163)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 3.0
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|20.2 ГБ
|15.2 ГБ
Батарея
|Объем
|3100 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (9 Вт)
|Да, Qi (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:01 ч.
Mate 20 Pro +23%
13:57 ч.
Время просмотра видео
15:16 ч.
15:22 ч.
Время разговора (3G)
20:42 ч.
Mate 20 Pro +39%
28:43 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|7360 x 4912
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|2 (12 МП + 16 МП)
|3 (40 МП + 8 МП + 20 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Huawei Mate 20 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|4320 x 2432
|5632 x 4224
|Апертура
|f/1.9
|f/2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|-
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
114
Качество видео
97
Итоговая оценка камеры
109
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|20
|21
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.582 Вт/кг
|0.4 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.575 Вт/кг
|0.96 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy S10e, а если дисплей и автономность – то Huawei Mate 20 Pro.
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