Samsung Galaxy S10e против Huawei Nova 5T
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10e с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.26-дюймового Huawei Nova 5T, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S10e
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- На 39% выше максимальная яркость экрана (699 против 504 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 9 Вт
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Nova 5T
- На 0.46" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 650 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3100 мАч
- Смартфон на 6 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
63
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
76
73
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
73
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
90
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
75
68
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|5.8 дюймов
|6.26 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|438 точек на дюйм
|412 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|84.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|97.5%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|232 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|6 мс
|36.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1344:1
Дизайн и корпус
|Высота
|142.2 мм
|154.3 мм
|Ширина
|69.9 мм
|74 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.8 мм
|Вес
|150 граммов
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин
|Синий, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|HiSilicon Kirin 980
|Макс. частота
|2730 МГц
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|2 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali G76 MP12
|Mali G76 MP10
|Частота GPU
|720 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|~943 Гфлопс
|~691 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10e +10%
749
678
Geekbench 5 (многоядерный)
1924
Nova 5T +28%
2472
AnTuTu Benchmark 7
337790
330168
AnTuTu Benchmark 8
405386
399353
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#132 и #137)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 3.0
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|20.2 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3100 мАч
|3750 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (9 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:25 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:01 ч.
Время просмотра видео
15:16 ч.
Время разговора (3G)
20:42 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|117°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 16 МП)
|4 (48 МП + 16 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4320 x 2432
|6912 x 4624
|Апертура
|f/1.9
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.582 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.575 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10e более удачной покупкой.
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