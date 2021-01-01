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Samsung Galaxy S10e против Huawei P30

Самсунг Галакси S10е
VS
Хуавей П30
Samsung Galaxy S10e
Huawei P30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10e с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.1-дюймового Huawei P30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10e
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 9 Вт
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Стерео динамики
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (699 против 626 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Huawei P30
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 550 мАч более емким аккумулятором – 3650 против 3100 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S10e
vs
Huawei P30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 5.8 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 438 точек на дюйм 422 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% 99.6%
ШИМ (PWM) 232 Гц 240 Гц
Время отклика 6 мс 3.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S10e +12%
699 нит
Huawei P30
626 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 142.2 мм 149.1 мм
Ширина 69.9 мм 71.4 мм
Толщина 7.9 мм 7.6 мм
Вес 150 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин Светло-голубой, Северное сияние
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10e
83.3%
Huawei P30 +3%
85.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10е и Хуавей П30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2730 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Mali G76 MP12 Mali G76 MP10
Частота GPU 720 МГц 720 МГц
FLOPS ~943 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10e +6%
749
Huawei P30
708
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10e
1924
Huawei P30 +33%
2558
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S10e +16%
337790
Huawei P30
290017
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10e +8%
405386
Huawei P30
375060
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 3.0 EMUI 10
Размер системы из коробки 20.2 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3100 мАч 3650 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (9 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S10e
11:01 ч.
Huawei P30 +23%
13:52 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S10e
15:16 ч.
Huawei P30 +7%
16:22 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S10e
20:42 ч.
Huawei P30 +10%
22:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10e vs Huawei P30
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 16 МП) 3 (40 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Лазерный автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4320 x 2432 6528 x 4896
Апертура f/1.9 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/2.8"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 20 21
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S10e +1%
83 дБ
Huawei P30
82.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.582 Вт/кг 0.33 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.575 Вт/кг 0.85 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM		 - Смартфон Huawei P30
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S10e. У него лучшие производительность, программное обеспечение, коммуникации и звук.

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