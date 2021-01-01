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Samsung Galaxy S10e против Huawei Y6 (2019)

Самсунг Галакси S10е
VS
Хуавей У6 (2019)
Samsung Galaxy S10e
Huawei Y6 (2019)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10e с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.09-дюймового Huawei Y6 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10e
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 5.7 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 2 ГБ
  • На 55% выше плотность пикселей (438 vs 282 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Современный порт USB Type-C
  • На 55% выше максимальная яркость экрана (699 против 452 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 9 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S10e
vs
Y6 (2019)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 438 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 79.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% 96.3%
ШИМ (PWM) 232 Гц Не обнаружено
Время отклика 6 мс 41.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1391:1
Максимальная яркость
Galaxy S10e +55%
699 нит
Y6 (2019)
452 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 142.2 мм 156.3 мм
Ширина 69.9 мм 73.5 мм
Толщина 7.9 мм 8 мм
Вес 150 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин Синий, Коричневый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10e +5%
83.3%
Y6 (2019)
79.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10е и Хуавей У6 (2019) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 MediaTek Helio A22
Макс. частота 2730 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Mali G76 MP12 PowerVR GE8320
Частота GPU 720 МГц 660 МГц
FLOPS ~943 Гфлопс ~42.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10e
1924
Y6 (2019)
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S10e +472%
337790
Y6 (2019)
59069
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10e +468%
405386
Y6 (2019)
71311
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 9.0
Оболочка UI One UI 3.0 EMUI 9
Размер системы из коробки 20.2 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3100 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 15 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (9 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да, SuperCharge (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S10e
11:01 ч.
Y6 (2019)
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S10e
15:16 ч.
Y6 (2019)
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S10e
20:42 ч.
Y6 (2019)
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10e vs Huawei Y6 (2019)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (12 МП + 16 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432 3264 x 2448
Апертура f/1.9 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S10e
83 дБ
Y6 (2019) +10%
90.9 дБ

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.582 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.575 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10e более удачной покупкой.

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