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Samsung Galaxy S10e против LG G6

Самсунг Галакси S10е
VS
Лджи Джи 6
Samsung Galaxy S10e
LG G6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10e с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 5.7-дюймового LG G6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 821 и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10e
  • Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 15% лучшая автономность (83 vs 72 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (699 против 554 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 9 Octa 9820
  • Стерео динамики
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 2 года новее
Причины выбрать LG G6
  • На 29% выше плотность пикселей (565 vs 438 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S10e
vs
LG G6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.8 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1440 x 2880 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18:9
Плотность пикселей 438 точек на дюйм 565 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 78.57%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% 99%
ШИМ (PWM) 232 Гц 2410 Гц
Время отклика 6 мс 31.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2809:1
Максимальная яркость
Galaxy S10e +26%
699 нит
LG G6
554 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 142.2 мм 148.9 мм
Ширина 69.9 мм 71.9 мм
Толщина 7.9 мм 7.9 мм
Вес 150 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин Синий, Черный, Белый, Золотой, Темно-лиловый, Платиновый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10e +6%
83.3%
LG G6
78.57%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10е и Лджи Джи 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 Qualcomm Snapdragon 821
Макс. частота 2730 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose		 - 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 14 нанометров
Графика Mali G76 MP12 Adreno 530
Частота GPU 720 МГц 653 МГц
FLOPS ~943 Гфлопс ~519 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10e +173%
749
LG G6
274
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10e +190%
1924
LG G6
663
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S10e +136%
337790
LG G6
143388
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10e +215%
405386
LG G6
128596
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 3.0 LG UX 6
Размер системы из коробки 20.2 ГБ 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3100 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (9 Вт) Да, WPC/PMA
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S10e +32%
11:01 ч.
LG G6
8:31 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S10e +48%
15:16 ч.
LG G6
10:27 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S10e
20:42 ч.
LG G6 +9%
22:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10e vs LG G6
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 125°
Количество объективов 2 (12 МП + 16 МП) 2 (13 МП + 13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото LG G6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432 2592 x 1944
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 18 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S10e +3%
83 дБ
LG G6
80.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Февраль 2017 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.582 Вт/кг 0.393 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.575 Вт/кг 1.12 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10e более удачной покупкой.

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