Samsung Galaxy S10e против LG V20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10e с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 5.7-дюймового LG V20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 820 и вышел на 30 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S10e
- Защита корпуса по стандарту IP68
- На 22% лучшая автономность (83 vs 68 часов)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Поддержка беспроводной зарядки
- Тонкие рамки – на 11.26% выше полезная площадь экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Более энергоэффективный CPU
- Стерео динамики
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- На 13% выше максимальная яркость экрана (719 против 639 нит)
Причины выбрать LG V20
- На 18% выше плотность пикселей (515 vs 438 PPI)
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
74
62
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
87
43
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
57
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
77
56
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
91
74
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
80
54
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S10e и LG V20
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|5.8 дюймов
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|1440 x 2560 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|16:9
|Плотность пикселей
|438 точек на дюйм
|515 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|72.04%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|142.2 мм
|159.5 мм
|Ширина
|69.9 мм
|78.1 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.6 мм
|Вес
|150 граммов
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Да
|Материал задней панели
|Стекло
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин
|Розовый, Серебристый, Титановый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|Qualcomm Snapdragon 820
|Архитектура
|2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.31 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
|2 ядра по 2.15 ГГц (Kryo), 2 ядра по 1.6 ГГц (Kryo)
|CPU ядер
|8
|4
|Частота
|2730 МГц
|2150 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G76 MP12
|Adreno 530
|GPU-ядер
|12
|-
|Частота GPU
|720 МГц
|624 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 2 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
757
Geekbench 5 (многоядерный)
1953
AnTuTu Benchmark 8
399329
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|LG UX 5
|Размер системы из коробки
|20.2 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3100 мАч
|3200 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Да
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:26 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (9 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S10e +50%
11:01 ч.
7:35 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S10e +89%
15:16 ч.
8:04 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S10e +5%
20:42 ч.
19:48 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|2 (12 МП + 16 MP)
|2 (16 МП + 8 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 1.132 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX298 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|4320 x 2432
|2592 x 1944
|Апертура
|f/1.9
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|-
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|20
|12
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy S10e +3%
70 дБ
Музыка
Galaxy S10e +9%
74 дБ
Звонок
Galaxy S10e +1%
81 дБ
80 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Сентябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Сентябрь 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.582 Вт/кг
|0.824 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.575 Вт/кг
|0.892 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Hi-Fi наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10e более удачной покупкой.
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