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Samsung Galaxy S10e против OnePlus 7 Pro

Самсунг Галакси S10е
Samsung Galaxy S10e
VS
Ванплас 7 Про
OnePlus 7 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10e с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.67-дюймового OnePlus 7 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10e
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (719 против 617 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать OnePlus 7 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 0.87" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3100 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 18% выше плотность пикселей (516 vs 438 PPI)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S10e и OnePlus 7 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 5.8 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 438 точек на дюйм 516 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 88.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S10e +17%
719 нит
7 Pro
617 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 142.2 мм 162.6 мм
Ширина 69.9 мм 75.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.8 мм
Вес 150 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость IP68 IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин Синий, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10e
83.3%
7 Pro +6%
88.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10е и Ванплас 7 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.31 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55) 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G76 MP12 Adreno 640
GPU-ядер 12 -
Частота GPU 720 МГц 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10e +3%
757
7 Pro
737
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10e
1953
7 Pro +40%
2734
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10e
399329
7 Pro +17%
467977

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5 OxygenOS 10
Размер системы из коробки 20.2 ГБ 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3100 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да, Warp Charge (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (9 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S10e +9%
11:01 ч.
7 Pro
10:10 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S10e +6%
15:16 ч.
7 Pro
14:33 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S10e
20:42 ч.
7 Pro +68%
34:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10e vs OnePlus 7 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 117°
Количество объективов 2 (12 МП + 16 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432 4608 x 3456
Апертура f/1.9 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 25 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/3.1"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Galaxy S10e
н/д
7 Pro
118
Качества видео
Galaxy S10e
н/д
7 Pro
98
Итоговая оценка камеры
Galaxy S10e
н/д
7 Pro
111

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 20 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy S10e
70 дБ
7 Pro +15%
80.4 дБ
Музыка
Galaxy S10e
74 дБ
7 Pro +6%
78.7 дБ
Звонок
Galaxy S10e
81 дБ
7 Pro +8%
87.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Май 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.582 Вт/кг 1.199 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.575 Вт/кг 1.394 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте OnePlus 7 Pro, а если коммуникации и корпус – то Samsung Galaxy S10e.

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