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Samsung Galaxy S10e против Oppo Find X3

Самсунг Галакси S10е
VS
Оппо Find X3
Samsung Galaxy S10e
Oppo Find X3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10e с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.7-дюймового Oppo Find X3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10e
  • На 42% выше максимальная яркость экрана (695 против 490 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 43 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Oppo Find X3
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.9" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1400 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3100 мАч
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 53% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • На 20% выше плотность пикселей (525 vs 438 PPI)
  • Тонкие рамки – на 6.3% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S10e
vs
Find X3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 5.8 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 438 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% -
ШИМ (PWM) 232 Гц -
Время отклика 6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S10e +42%
695 нит
Find X3
490 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 142.2 мм 163.6 мм
Ширина 69.9 мм 74 мм
Толщина 7.9 мм 8.3 мм
Вес 150 граммов 193 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин Черный, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10e
83.3%
Find X3 +8%
89.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10е и Оппо Find X3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 Qualcomm Snapdragon 870 5G
Макс. частота 2730 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Mali G76 MP12 Adreno 650
Частота GPU 720 МГц 587 МГц
FLOPS ~943 Гфлопс ~1267 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10e
742
Find X3 +19%
881
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10e
1899
Find X3 +60%
3043
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S10e
334788
Find X3
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10e
401013
Find X3 +53%
615252

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.0 ColorOS 11.2
Размер системы из коробки 20.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3100 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (9 Вт) Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да (40% за 10 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S10e
11:01 ч.
Find X3
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S10e
15:16 ч.
Find X3
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S10e
20:42 ч.
Find X3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10e vs Oppo Find X3
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 -
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 110°
Количество объективов 2 (12 МП + 16 МП) 4 (50 МП + 13 МП + 50 МП + 3 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 3 МП
- Апертура: f/3.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4320 x 2432 6464 x 4864
Апертура f/1.9 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/2.8"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 24
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S10e
83 дБ
Find X3
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2019 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.582 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.575 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X3 более удачной покупкой.

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