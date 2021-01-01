Samsung Galaxy S10e против Oppo Realme XT
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10e с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.4-дюймового Oppo Realme XT, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 712 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S10e
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает на 82% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 59% выше максимальная яркость экрана (699 против 439 нит)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 9 Вт
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Oppo Realme XT
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3100 мАч
- На 20% лучшая автономность (100 vs 83 часов)
- Смартфон на 7 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
77
46
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
68
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
90
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
75
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.8 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|438 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
|84.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|97.5%
|98.9%
|ШИМ (PWM)
|232 Гц
|242 Гц
|Время отклика
|6 мс
|4.2 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|142.2 мм
|158.7 мм
|Ширина
|69.9 мм
|75.2 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.6 мм
|Вес
|150 граммов
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IPX4
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин
|Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|Qualcomm Snapdragon 712
|Макс. частота
|2730 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
|Кэш L3
|2 МБ
|1 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali G76 MP12
|Adreno 616
|Частота GPU
|720 МГц
|550 МГц
|FLOPS
|~943 Гфлопс
|~310 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10e +87%
749
401
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10e +32%
1924
1462
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S10e +82%
337790
185211
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10e +82%
405386
223024
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 3.0
|ColorOS 7
|Размер системы из коробки
|20.2 ГБ
|10 ГБ
Батарея
|Объем
|3100 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA (9 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Да, VOOC Flash Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:28 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:01 ч.
Realme XT +18%
13:03 ч.
Время просмотра видео
15:16 ч.
Realme XT +8%
16:33 ч.
Время разговора (3G)
20:42 ч.
Realme XT +50%
30:53 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|119°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 16 МП)
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4320 x 2432
|4608 x 3456
|Апертура
|f/1.9
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|20
|15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.582 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.575 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10e более удачной покупкой.
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