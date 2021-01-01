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Samsung Galaxy S10e против Oppo Realme XT

Самсунг Галакси S10е
VS
Оппо Реалми ХТ
Samsung Galaxy S10e
Oppo Realme XT

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy S10e с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 9820, против 6.4-дюймового Oppo Realme XT, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 712 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10e
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 82% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 59% выше максимальная яркость экрана (699 против 439 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 9 Вт
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Oppo Realme XT
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3100 мАч
  • На 20% лучшая автономность (100 vs 83 часов)
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S10e
vs
Realme XT

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.8 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 438 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.3% 84.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% 98.9%
ШИМ (PWM) 232 Гц 242 Гц
Время отклика 6 мс 4.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S10e +59%
699 нит
Realme XT
439 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 142.2 мм 158.7 мм
Ширина 69.9 мм 75.2 мм
Толщина 7.9 мм 8.6 мм
Вес 150 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость IP68 IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S10e
83.3%
Realme XT +2%
84.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси S10е и Оппо Реалми ХТ в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9820 Qualcomm Snapdragon 712
Макс. частота 2730 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 2 МБ 1 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Mali G76 MP12 Adreno 616
Частота GPU 720 МГц 550 МГц
FLOPS ~943 Гфлопс ~310 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S10e +87%
749
Realme XT
401
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S10e +32%
1924
Realme XT
1462
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S10e +82%
337790
Realme XT
185211
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S10e +82%
405386
Realme XT
223024
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 3.0 ColorOS 7
Размер системы из коробки 20.2 ГБ 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3100 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi/PMA (9 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут) Да, VOOC Flash Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:28 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S10e
11:01 ч.
Realme XT +18%
13:03 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S10e
15:16 ч.
Realme XT +8%
16:33 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S10e
20:42 ч.
Realme XT +50%
30:53 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S10e vs Oppo Realme XT
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 2 (12 МП + 16 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4320 x 2432 4608 x 3456
Апертура f/1.9 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/3.1"
Разрешение видео 1440p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 20 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S10e
83 дБ
Realme XT +6%
88 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.582 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.575 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10e более удачной покупкой.

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