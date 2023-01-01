Samsung Galaxy S20 FE 5G против Apple iPhone 14 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2020 года Samsung Galaxy S20 FE 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 865 5G, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Plus, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE 5G
- Камера имеет оптический зум 3x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Функция реверсивной зарядки
- Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Plus
- На 28% лучшая автономность (41:09 vs 32:06 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Смартфон на 2 года новее
- На 13% выше плотность пикселей (458 vs 407 PPI)
- Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
- На 89% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1708 и 903 баллов
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1284 x 2778 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|407 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|84.8%
|87.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|95.7%
|99.7%
|ШИМ (PWM)
|227 Гц
|59 Гц
|Время отклика
|2.8 мс
|5 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|159.8 мм
|160.8 мм
|Ширина
|74.5 мм
|78.1 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.8 мм
|Вес
|190 граммов
|203 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Лаванда, Синий, Красный, Мята, Оранжевый, Белый
|Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865 5G
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2840 МГц
|3230 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Apple GPU
|Частота GPU
|587 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|~1228 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
903
iPhone 14 Plus +89%
1708
Geekbench 5 (многоядерный)
3241
iPhone 14 Plus +40%
4537
|CPU
|184944
|197630
|GPU
|221745
|331488
|Memory
|105390
|134708
|UX
|141739
|134652
|Total score
|651932
|794381
|Пиковая температура корпуса
|37.9 °C
|44 °C
|Stability
|91%
|75%
|Graphics test
|23 FPS
|56 FPS
|Graphics score
|3872
|9492
|Web score
|9750
|-
|Video editing
|7171
|-
|Photo editing
|29635
|-
|Data manipulation
|9784
|-
|Writing score
|13203
|-
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 13)
|iOS 16 (С обновлением до iOS 16.4)
|Оболочка UI
|One UI 5.0
|-
|Размер системы из коробки
|25.6 ГБ
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4325 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (37% за 30 минут)
|Да (47% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|2:00 ч.
|Веб-серфинг
|10:02 ч.
|13:47 ч.
|Просмотр видео
|15:39 ч.
|17:29 ч.
|Игры
|04:33 ч.
|06:12 ч.
|Режим ожидания
|110 ч.
|146 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 14 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.0
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.74"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
135
Качество видео
146
Итоговая оценка камеры
133
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.5 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.35 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Plus более удачной покупкой.
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