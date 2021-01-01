Samsung Galaxy S20 FE 5G против Apple iPhone XS
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2020 года Samsung Galaxy S20 FE 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 865 5G, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE 5G
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1842 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2658 мАч
- На 64% лучшая автономность (118 vs 72 часов)
- На 0.7" большая диагональ экрана
- Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- На 25% выше максимальная яркость экрана (821 против 656 нит)
- Камера имеет оптический зум 3x
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Apple iPhone XS
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- На 13% выше плотность пикселей (458 vs 407 PPI)
- На 23% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1100 и 895 баллов
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
74
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
63
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
73
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
71
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|407 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.8%
|82.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|95.7%
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|227 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|2.8 мс
|4.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|159.8 мм
|143.6 мм
|Ширина
|74.5 мм
|70.9 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.7 мм
|Вес
|190 граммов
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Лаванда, Синий, Красный, Мята, Оранжевый, Белый
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865 5G
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|2840 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Apple A12 Bionic GPU
|Частота GPU
|587 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~1228 Гфлопс
|~560 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
895
iPhone XS +23%
1100
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 FE 5G +14%
3228
2828
AnTuTu Benchmark 7
н/д
381582
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 FE 5G +65%
565699
342352
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
|Оболочка UI
|One UI 3.1
|-
|Размер системы из коробки
|25.6 ГБ
|11.8 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|2658 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (37% за 30 минут)
|Да (50% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|2:40 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 FE 5G +42%
14:47 ч.
10:20 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S20 FE 5G +64%
18:38 ч.
11:21 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S20 FE 5G +137%
33:37 ч.
14:10 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3840 x 2160
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|20
|16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.5 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.35 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 FE 5G более удачной покупкой.
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