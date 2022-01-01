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Samsung Galaxy S20 FE 5G против Google Pixel 6a

Самсунг Галакси С20 FE
VS
Гугл Пиксель 6а
Samsung Galaxy S20 FE 5G
Google Pixel 6a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2020 года Samsung Galaxy S20 FE 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 865 5G, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE 5G
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Google Pixel 6a
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более энергоэффективный CPU – Google Tensor
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1014 и 895 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20 FE 5G
vs
Pixel 6a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.5 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 83%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.7% -
ШИМ (PWM) 227 Гц -
Время отклика 2.8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S20 FE 5G
819 нит
Pixel 6a
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.8 мм 152.2 мм
Ширина 74.5 мм 71.8 мм
Толщина 8.4 мм 8.9 мм
Вес 190 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Лаванда, Синий, Красный, Мята, Оранжевый, Белый Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 FE 5G +2%
84.8%
Pixel 6a
83%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 FE и Гугл Пиксель 6а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 5G Google Tensor
Макс. частота 2840 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G78 MP20
Частота GPU 587 МГц 848 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 -
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 FE 5G
895
Pixel 6a +13%
1014
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 FE 5G +13%
3222
Pixel 6a
2860
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S20 FE 5G
648332
Pixel 6a
н/д
CPU 185503 -
GPU 216639 -
Memory 110496 -
UX 139652 -
Total score 648332 -
3DMark Wild Life Performance
Stability 91% -
Graphics test 23 FPS -
Graphics score 3847 -
PCMark 3.0 score 11934 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI One UI 4.1 Stock Android
Размер системы из коробки 25.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4410 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (37% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:35 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:12 ч. -
Просмотр видео 15:39 ч. -
Игры 04:45 ч. -
Режим ожидания 110 ч. -
Общая автономность
Galaxy S20 FE 5G
32:19 ч.
Pixel 6a
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 FE 5G vs Google Pixel 6a
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 -
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 114°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) 2 (12.2 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3840 x 2160
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20 FE 5G
90.1 дБ
Pixel 6a
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Май 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.5 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.35 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 FE 5G более удачной покупкой.

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