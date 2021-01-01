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Samsung Galaxy S20 FE 5G против Huawei P30 Pro

Самсунг Галакси С20 FE
VS
Хуавей П30 Про
Samsung Galaxy S20 FE 5G
Huawei P30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2020 года Samsung Galaxy S20 FE 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 865 5G, против 6.47-дюймового Huawei P30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 18% лучшая автономность (118 vs 100 часов)
  • Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 37% выше максимальная яркость экрана (821 против 598 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20 FE 5G
vs
P30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.5 дюймов 6.47 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 88.89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.7% 99%
ШИМ (PWM) 227 Гц 231 Гц
Время отклика 2.8 мс 3.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S20 FE 5G +37%
821 нит
P30 Pro
598 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159.8 мм 158 мм
Ширина 74.5 мм 73.4 мм
Толщина 8.4 мм 8.4 мм
Вес 190 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Лаванда, Синий, Красный, Мята, Оранжевый, Белый Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 FE 5G
84.8%
P30 Pro +5%
88.89%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 FE и Хуавей П30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 5G HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2840 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Mali G76 MP10
Частота GPU 587 МГц 720 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 FE 5G +33%
895
P30 Pro
672
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 FE 5G +41%
3228
P30 Pro
2284
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S20 FE 5G
н/д
P30 Pro
294382
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 FE 5G +37%
565699
P30 Pro
411893

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 3.1 EMUI 10
Размер системы из коробки 25.6 ГБ 13.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (37% за 30 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 FE 5G +2%
14:47 ч.
P30 Pro
14:21 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S20 FE 5G
18:38 ч.
P30 Pro +10%
20:16 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S20 FE 5G +22%
33:37 ч.
P30 Pro
27:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 FE 5G vs Huawei P30 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 7360 x 4912
Зум Оптический, 3x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) 4 (40 МП + 8 МП + 20 МП + 0 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 3840 x 2160 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 29 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 21
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20 FE 5G +3%
90.1 дБ
P30 Pro
87.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Март 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.5 Вт/кг 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.35 Вт/кг 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 FE 5G более удачной покупкой.

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