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Samsung Galaxy S20 FE 5G против Huawei P40 Pro

Самсунг Галакси С20 FE
VS
Хуавей П40 Про
Samsung Galaxy S20 FE 5G
Huawei P40 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2020 года Samsung Galaxy S20 FE 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 865 5G, против 6.58-дюймового Huawei P40 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE 5G
  • На 26% лучшая автономность (118 vs 94 часов)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана (821 против 493 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Huawei P40 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 7680 FPS
  • Тонкие рамки – на 6.8% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка функции eSIM
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20 FE 5G
vs
P40 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.5 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1200 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 91.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.7% 99.4%
ШИМ (PWM) 227 Гц 365 Гц
Время отклика 2.8 мс 3 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S20 FE 5G +67%
821 нит
P40 Pro
493 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159.8 мм 158.2 мм
Ширина 74.5 мм 72.6 мм
Толщина 8.4 мм 9 мм
Вес 190 граммов 209 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Лаванда, Синий, Красный, Мята, Оранжевый, Белый Черный, Мерцающий серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 FE 5G
84.8%
P40 Pro +8%
91.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 FE и Хуавей П40 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 5G HiSilicon Kirin 990 5G
Макс. частота 2840 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Mali G76 MP16
Частота GPU 587 МГц 600 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~896 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 FE 5G +16%
895
P40 Pro
774
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 FE 5G +3%
3228
P40 Pro
3147
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 FE 5G +15%
565699
P40 Pro
491684

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 10.0
Оболочка UI One UI 3.1 EMUI 11
Размер системы из коробки 25.6 ГБ 16.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (37% за 30 минут) Да (70% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 FE 5G
14:47 ч.
P40 Pro +5%
15:14 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S20 FE 5G +1%
18:38 ч.
P40 Pro
18:11 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S20 FE 5G +49%
33:37 ч.
P40 Pro
22:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 FE 5G vs Huawei P40 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 8200 x 6100
Зум Оптический, 3x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 7680 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) 4 (50 МП + 12 МП + 40 МП + 0 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 3840 x 2160 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 20 21
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20 FE 5G +1%
90.1 дБ
P40 Pro
89.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.5 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.35 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте Samsung Galaxy S20 FE 5G, а если камера – то Huawei P40 Pro.

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