Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S20 FE 5G vs Meizu 18 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S20 FE 5G против Meizu 18

Самсунг Галакси С20 FE
VS
Мейзу 18
Samsung Galaxy S20 FE 5G
Meizu 18

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2020 года Samsung Galaxy S20 FE 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 865 5G, против 6.2-дюймового Meizu 18, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (838 против 710 нит)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Meizu 18
  • На 38% выше плотность пикселей (563 vs 407 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888 5G
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1146 и 915 баллов
  • Весит на 28 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.3 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20 FE 5G
vs
Meizu 18

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 563 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 88.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.7% -
ШИМ (PWM) 227 Гц -
Время отклика 2.8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S20 FE 5G +18%
838 нит
Meizu 18
710 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.8 мм 152.4 мм
Ширина 74.5 мм 69.2 мм
Толщина 8.4 мм 8.2 мм
Вес 190 граммов 162 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Лаванда, Синий, Красный, Мята, Оранжевый, Белый Синий, Белый, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 FE 5G
84.8%
Meizu 18 +5%
88.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 FE и Мейзу 18 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 5G Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 660
Частота GPU 587 МГц 840 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 FE 5G
915
Meizu 18 +25%
1146
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 FE 5G
3262
Meizu 18 +12%
3662
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 FE 5G
582574
Meizu 18 +21%
706132

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 Flyme 9
Размер системы из коробки 25.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 36 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (37% за 30 минут) Да (40% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 0:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 FE 5G
14:47 ч.
Meizu 18
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S20 FE 5G
18:38 ч.
Meizu 18
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S20 FE 5G
33:37 ч.
Meizu 18
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 FE 5G vs Meizu 18
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4290 x 2800 9000 x 7000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° 122°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 79 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 20 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2160 5963 x 3354
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/3.4"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20 FE 5G
90.1 дБ
Meizu 18
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.5 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.35 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S20 FE 5G, а если дисплей и производительность – то Meizu 18.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S20 FE 5G и Samsung Galaxy S10
2. Samsung Galaxy S20 FE 5G и Apple iPhone 12
3. Samsung Galaxy S20 FE 5G и Samsung Galaxy S20
4. Samsung Galaxy S20 FE 5G и OnePlus 9
5. Samsung Galaxy S20 FE 5G и Samsung Galaxy A52 5G
6. Meizu 18 и Apple iPhone 11
7. Meizu 18 и Samsung Galaxy S21 Ultra
8. Meizu 18 и Xiaomi Mi 11
9. Meizu 18 и Xiaomi Mi 11 Ultra
10. Meizu 18 и Apple iPhone 12 mini

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях