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Samsung Galaxy S20 FE 5G против Oppo Realme X2 Pro

Самсунг Галакси С20 FE
VS
Оппо Реалми X2 Про
Samsung Galaxy S20 FE 5G
Oppo Realme X2 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2020 года Samsung Galaxy S20 FE 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 865 5G, против 6.5-дюймового Oppo Realme X2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 26% лучшая автономность (118 vs 94 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (821 против 702 нит)
Причины выбрать Oppo Realme X2 Pro
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20 FE 5G
vs
Realme X2 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.7% -
ШИМ (PWM) 227 Гц -
Время отклика 2.8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S20 FE 5G +17%
821 нит
Realme X2 Pro
702 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.8 мм 161 мм
Ширина 74.5 мм 75.7 мм
Толщина 8.4 мм 8.7 мм
Вес 190 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Лаванда, Синий, Красный, Мята, Оранжевый, Белый Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 FE и Оппо Реалми X2 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 5G Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Макс. частота 2840 МГц 2960 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 640
Частота GPU 587 МГц 675 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~1036 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 FE 5G +17%
565699
Realme X2 Pro
482910

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 3.1 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 25.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (37% за 30 минут) Да, SuperVOOC Flash Charge (100% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 0:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 FE 5G +8%
14:47 ч.
Realme X2 Pro
13:40 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S20 FE 5G +7%
18:38 ч.
Realme X2 Pro
17:23 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S20 FE 5G +23%
33:37 ч.
Realme X2 Pro
27:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 FE 5G vs Oppo Realme X2 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4290 x 2800 9000 x 7000
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 115°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) 4 (64 МП + 13 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2160 4640 x 3488
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 13
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20 FE 5G
90.1 дБ
Realme X2 Pro +1%
91 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.5 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.35 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 FE 5G более удачной покупкой.

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