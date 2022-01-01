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Samsung Galaxy S20 FE против Apple iPhone SE (2022)

Самсунг Галакси С20 FE
VS
Эпл Айфон SE (2022)
Samsung Galaxy S20 FE
Apple iPhone SE (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2020 года Samsung Galaxy S20 FE с экраном 6.5" и чипом Exynos 990, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE
  • Комплектуется на 2482 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2018 мАч
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 1.8" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Тонкие рамки – на 19.4% выше полезная площадь экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (735 против 601 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.2 мм уже
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • На 90% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1713 и 900 баллов
  • Весит на 46 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20 FE
vs
iPhone SE (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Максимальная яркость
Galaxy S20 FE +22%
735 нит
iPhone SE (2022)
601 нит

Дизайн и корпус

Высота 159.8 мм 138.4 мм
Ширина 74.5 мм 67.3 мм
Толщина 8.4 мм 7.3 мм
Вес 190 граммов 144 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Лаванда, Мята, Красный, Белый, Оранжевый Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 FE +30%
84.8%
iPhone SE (2022)
65.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 FE и Эпл Айфон SE (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2730 МГц 3223 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Apple GPU
Частота GPU 800 МГц 1200 МГц
FLOPS ~1196 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S20 FE
587745
iPhone SE (2022) +23%
724557
CPU 164667 197658
GPU 185737 298378
Memory 113876 105062
UX 125107 128775
Total score 587745 724557
3DMark Wild Life Performance
Stability 49% -
Graphics test 22 FPS -
Graphics score 3829 -
PCMark 3.0 score 11424 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 12) iOS 15.3 (С обновлением до iOS 15.4)
Оболочка UI One UI 4.1 -
Размер системы из коробки 24 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 2018 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 45 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:39 ч. 1:18 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 FE vs Apple iPhone SE (2022)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4032 x 3024
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S20 FE от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2160 3088 x 2320
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 19 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Март 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.341 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.447 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера и коммуникации - выбирайте Samsung Galaxy S20 FE, а если производительность и программное обеспечение – то Apple iPhone SE (2022).

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