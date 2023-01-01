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Samsung Galaxy S20 FE против Honor 90

70 из 100
Samsung Galaxy S20 FE
VS
78 из 100
Honor 90
Samsung Galaxy S20 FE
Honor 90

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2020 года Samsung Galaxy S20 FE с экраном 6.5" и чипом Exynos 990, против 6.7-дюймового Honor 90, который имеет процессор Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition и вышел на 33 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Honor 90
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Поддерживает более мощную зарядку (66W vs 25W)
  • Смартфон на 2 года и 9 месяцев новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20 FE
vs
Honor 90

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1200 x 2664 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.98:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 435 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 740 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Высота 159.8 мм 161.9 мм
Ширина 74.5 мм 74.1 мм
Толщина 8.4 мм 7.8 мм
Вес 190 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Синий, Зеленый, Красный, Оранжевый, Фиолетовый Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 FE
84.8%
Honor 90 +7%
90.8%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S20 FE и Honor 90 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990 Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition
Макс. частота 2730 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 644
Частота GPU 800 МГц -
FLOPS ~1126 Гфлопс ~1014 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 FE
3309
Honor 90
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S20 FE
647684
Honor 90
н/д
CPU 184181 -
GPU 218153 -
Memory 113524 -
UX 129160 -
Total score 647684 -
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S20 FE
3784
Honor 90
н/д
Stability 60% -
Graphics test 22 FPS -
Graphics score 3784 -
PCMark 3.0
Galaxy S20 FE
11167
Honor 90
н/д
Web score 9423 -
Video editing 6938 -
Photo editing 29737 -
Data manipulation 9033 -
Writing score 11658 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.0 MagicOS 7.1
Размер системы из коробки 24 ГБ -

Батарея

Объем 4500 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (50% за 45 минут) Да (20% за 5 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 0:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 FE vs Honor 90
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 16256 x 12192
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 112°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) 3 (200 МП + 12 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S20 FE от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 8160 x 6112
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 19 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Май 2023 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.341 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.447 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 15 Вт Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor 90 более удачной покупкой.

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