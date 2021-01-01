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Samsung Galaxy S20 FE против Huawei Mate 30

Самсунг Галакси С20 FE
Samsung Galaxy S20 FE
VS
Хуавей Мейт 30
Huawei Mate 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2020 года Samsung Galaxy S20 FE с экраном 6.5" и чипом Exynos 990, против 6.62-дюймового Huawei Mate 30, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 51% выше максимальная яркость экрана (821 против 545 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei Mate 30
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20 FE
vs
Mate 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.5 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 389 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.7% -
ШИМ (PWM) 227 Гц -
Время отклика 2.8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S20 FE +51%
821 нит
Mate 30
545 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.8 мм 160.8 мм
Ширина 74.5 мм 76.1 мм
Толщина 8.4 мм 8.4 мм
Вес 190 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Лаванда, Мята, Красный, Белый, Оранжевый Черный, Зеленый, Серебристый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 FE
84.8%
Mate 30 +4%
87.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 FE и Хуавей Мейт 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990 HiSilicon Kirin 990
Макс. частота 2730 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 1.86 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.09 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Mali G76 MP16
Частота GPU 850 МГц 600 МГц
FLOPS ~1196 Гфлопс ~768 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 FE +19%
896
Mate 30
755
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 FE +8%
3248
Mate 30
3010
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 FE +13%
542024
Mate 30
481044

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 10
Оболочка UI One UI 3.0 EMUI 10
Размер системы из коробки 24 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 45 минут) Да, SuperCharge (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:39 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 FE
14:47 ч.
Mate 30
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S20 FE
18:38 ч.
Mate 30
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S20 FE
33:37 ч.
Mate 30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 FE vs Huawei Mate 30
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 8500 x 4700
Зум Оптический, 3x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) 3 (40 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX600 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S20 FE от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 3840 x 2160 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 19 21
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20 FE
89.4 дБ
Mate 30
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.341 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.447 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 FE более удачной покупкой.

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