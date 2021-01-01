Samsung Galaxy S20 FE против Huawei Nova 5T
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2020 года Samsung Galaxy S20 FE с экраном 6.5" и чипом Exynos 990, против 6.26-дюймового Huawei Nova 5T, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 3x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 750 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3750 мАч
- На 45% выше максимальная яркость экрана (733 против 504 нит)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
Причины выбрать Huawei Nova 5T
- Весит на 16 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
66
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.26 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|407 точек на дюйм
|412 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.8%
|84.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|36.4 мс
|Контрастность
|-
|1344:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.8 мм
|154.3 мм
|Ширина
|74.5 мм
|74 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.8 мм
|Вес
|190 граммов
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Лаванда, Мята, Красный, Белый, Оранжевый
|Синий, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 990
|HiSilicon Kirin 980
|Макс. частота
|2730 МГц
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|2 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Mali G76 MP10
|Частота GPU
|800 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|~1196 Гфлопс
|~691 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 FE +33%
905
683
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 FE +31%
3275
2499
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S20 FE +20%
569178
475691
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 (#104 и #161)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 3.1
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|24 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|3750 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 45 минут)
|Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:39 ч.
|1:25 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|117°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
|4 (48 МП + 16 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S20 FE от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3840 x 2160
|6912 x 4624
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
119
Качество видео
101
Итоговая оценка камеры
115
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|19
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Август 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.341 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.447 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 FE более удачной покупкой.
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