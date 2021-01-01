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Samsung Galaxy S20 FE против Motorola Edge S

Самсунг Галакси С20 FE
VS
Моторола Эдж С
Samsung Galaxy S20 FE
Motorola Edge S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2020 года Samsung Galaxy S20 FE с экраном 6.5" и чипом Exynos 990, против 6.7-дюймового Motorola Edge S, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (748 против 571 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Стерео динамики
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Motorola Edge S
  • Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20 FE
vs
Edge S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 20:9 21:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 84.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Максимальная яркость
Galaxy S20 FE +31%
748 нит
Edge S
571 нит

Дизайн и корпус

Высота 159.8 мм 168.4 мм
Ширина 74.5 мм 74 мм
Толщина 8.4 мм 9.7 мм
Вес 190 граммов 215 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Лаванда, Мята, Красный, Белый, Оранжевый Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 FE +1%
84.8%
Edge S
84.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 FE и Моторола Эдж С в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990 Qualcomm Snapdragon 870 5G
Макс. частота 2730 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 650
Частота GPU 850 МГц 675 МГц
FLOPS ~1196 Гфлопс ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 FE
925
Edge S
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 FE
3301
Edge S
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S20 FE
571442
Edge S +37%
780974
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 -
Размер системы из коробки 24 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 45 минут) Да
Время полной зарядки 1:39 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 FE vs Motorola Edge S
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4290 x 2800 9280 x 6920
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° 121°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) 4 (64 МП + 16 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Сенсор: 1/1.72", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
- 16 МП
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S20 FE от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2160 4608 x 3456
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy S20 FE
119
Edge S
н/д
Качество видео
Galaxy S20 FE
101
Edge S
н/д
Итоговая оценка камеры
Galaxy S20 FE
115
Edge S
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 19 24
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.341 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.447 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S20 FE, а если производительность – то Motorola Edge S.

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