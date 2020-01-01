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Samsung Galaxy S20 FE против OnePlus Nord

Самсунг Галакси С20 FE
Samsung Galaxy S20 FE
VS
Ванплас Норд
OnePlus Nord

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2020 года Samsung Galaxy S20 FE с экраном 6.5" и чипом Exynos 990, против 6.44-дюймового OnePlus Nord, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Показывает на 59% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 18% лучшая автономность (118 vs 100 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 385 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4115 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
Причины выбрать OnePlus Nord
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S20 FE и OnePlus Nord

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 408 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 86.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S20 FE +10%
835 нит
OnePlus Nord
757 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.8 мм 158.3 мм
Ширина 74.5 мм 73.3 мм
Толщина 8.4 мм 8.2 мм
Вес 159.8 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Лаванда, Мята, Красный, Белый, Оранжевый Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 FE
84.8%
OnePlus Nord +2%
86.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 FE и Ванплас Норд в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990 Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 2 ядра по 2.73 ГГц (Mongoose M5), 2 по 2.50 ГГц (Cortex-A76), 4 по 2.0 ГГц (Cortex-A55) 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold) и 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver)
CPU ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 620
GPU-ядер 11 -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 FE +41%
2817
OnePlus Nord
1992
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 FE +59%
508577
OnePlus Nord
319696

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI One UI 2.5 OxygenOS 10.5.4
Размер системы из коробки 24 ГБ 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4115 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 0:50 ч.
Быстрая зарядка Да (60% за 35 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 FE +9%
14:47 ч.
OnePlus Nord
13:22 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S20 FE +1%
18:38 ч.
OnePlus Nord
18:15 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S20 FE +33%
33:37 ч.
OnePlus Nord
25:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 FE vs OnePlus Nord
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 MP + 12 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 73 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 3840 x 2160 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/2.8"
Разрешение видео - 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 19 18

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.341 Вт/кг 0.9 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.447 Вт/кг 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 FE более удачной покупкой.

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