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Samsung Galaxy S20 FE против Oppo Reno 2 Z

Самсунг Галакси С20 FE
Samsung Galaxy S20 FE
VS
Оппо Рено 2 Z
Oppo Reno 2 Z

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2020 года Samsung Galaxy S20 FE с экраном 6.5" и чипом Exynos 990, против 6.53-дюймового Oppo Reno 2 Z, который имеет процессор MediaTek Helio P90 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (817 против 592 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 990
Причины выбрать Oppo Reno 2 Z
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Тонкие рамки – на 6.3% выше полезная площадь экрана
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20 FE
vs
Reno 2 Z

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 91.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.7% -
ШИМ (PWM) 227 Гц -
Время отклика 2.8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S20 FE +38%
817 нит
Reno 2 Z
592 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.8 мм 161.8 мм
Ширина 74.5 мм 75.8 мм
Толщина 8.4 мм 8.7 мм
Вес 159.8 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Лаванда, Мята, Красный, Белый, Оранжевый Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 FE
84.8%
Reno 2 Z +7%
91.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 FE и Оппо Рено 2 Z в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990 MediaTek Helio P90
Макс. частота 2730 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex A75
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 PowerVR GM9446
GPU-ядер 11 3
Частота GPU 850 МГц 970 МГц
FLOPS ~1196 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 FE +130%
935
Reno 2 Z
407
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 FE +79%
2745
Reno 2 Z
1531
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 FE +133%
502621
Reno 2 Z
215870

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI One UI 2.5 ColorOS 6.1
Размер системы из коробки 24 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 35 минут) Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:33 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 FE
14:47 ч.
Reno 2 Z
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S20 FE
18:38 ч.
Reno 2 Z
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S20 FE
33:37 ч.
Reno 2 Z
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 FE vs Oppo Reno 2 Z
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", https://oppo.ru/reno2-z/ (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix HI846 (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0", OmniVision OV02A1B (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M0 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2160 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/3.06"
Разрешение видео - 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 19 7

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20 FE
89.2 дБ
Reno 2 Z
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Август 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.341 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.447 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Защитная пленка (нанесена)
- Скрепка для извлечения SIM
- Документация
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 FE более удачной покупкой.

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