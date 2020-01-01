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Samsung Galaxy S20 FE против Galaxy A71

Самсунг Галакси С20 FE
Samsung Galaxy S20 FE
VS
Самсунг Галакси А71
Samsung Galaxy A71

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2020 года Samsung Galaxy S20 FE с экраном 6.5" и чипом Exynos 990, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A71, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 16% лучшая автономность (118 vs 102 часов)
  • На 61% выше максимальная яркость экрана (835 против 520 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
Причины выбрать Samsung Galaxy A71
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S20 FE и Samsung Galaxy A71

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.8% 87.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S20 FE +61%
835 нит
Galaxy A71
520 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.8 мм 163.6 мм
Ширина 74.5 мм 76 мм
Толщина 8.4 мм 7.7 мм
Вес 159.8 граммов 179 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Лаванда, Мята, Красный, Белый, Оранжевый Черный, Синий, Серебристый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 FE
84.8%
Galaxy A71 +3%
87.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 FE и Самсунг Галакси А71 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990 Qualcomm Snapdragon 730
Архитектура 2 ядра по 2.73 ГГц (Mongoose M5), 2 по 2.50 ГГц (Cortex-A76), 4 по 2.0 ГГц (Cortex-A55) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 618
GPU-ядер 11 -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 FE +74%
949
Galaxy A71
545
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 FE +63%
2817
Galaxy A71
1724
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 FE +99%
508577
Galaxy A71
255456

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI One UI 2.5 One UI 2.5
Размер системы из коробки 24 ГБ 23.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да (60% за 35 минут) Да (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 FE +10%
14:47 ч.
Galaxy A71
13:18 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S20 FE +5%
18:38 ч.
Galaxy A71
17:48 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S20 FE +11%
33:37 ч.
Galaxy A71
30:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 FE vs Samsung Galaxy A71
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4290 x 2800 9000 x 7000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 MP + 12 MP) 4 (64 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 73 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A71 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 3840 x 2160 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/2.8"
Разрешение видео - 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 19 12

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.341 Вт/кг 0.51 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.447 Вт/кг 1.56 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 FE более удачной покупкой.

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