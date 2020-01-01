Samsung Galaxy S20 FE против Galaxy S10e
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 сентября 2020 года Samsung Galaxy S20 FE с экраном 6.5" и чипом Exynos 990, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S10e, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE
- Камера имеет оптический зум 3x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1400 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3100 мАч
- На 0.7" большая диагональ экрана
- На 42% лучшая автономность (118 vs 83 часов)
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
- Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- На 16% выше максимальная яркость экрана (835 против 719 нит)
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy S10e
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
74
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
68
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
91
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S20 FE и Samsung Galaxy S10e
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19:9
|Плотность пикселей
|407 точек на дюйм
|438 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.8%
|83.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159.8 мм
|142.2 мм
|Ширина
|74.5 мм
|69.9 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.9 мм
|Вес
|159.8 граммов
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Лаванда, Мята, Красный, Белый, Оранжевый
|Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 990
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|Архитектура
|2 ядра по 2.73 ГГц (Mongoose M5), 2 по 2.50 ГГц (Cortex-A76), 4 по 2.0 ГГц (Cortex-A55)
|2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.31 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2730 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Mali-G76 MP12
|GPU-ядер
|11
|12
|Частота GPU
|-
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 FE +25%
949
757
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 FE +44%
2817
1953
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 FE +27%
508577
399329
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark 8 (#30 и #79)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|24 ГБ
|20.2 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|3100 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 35 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да, Qi/PMA (9 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 FE +31%
14:47 ч.
11:01 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S20 FE +21%
18:38 ч.
15:16 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S20 FE +63%
33:37 ч.
20:42 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|123°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 8 MP + 12 MP)
|2 (12 МП + 16 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 73 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|3840 x 2160
|4320 x 2432
|Апертура
|f/2.0
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|1/2.65"
|Разрешение видео
|-
|1440p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat
|19
|20
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
81 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.341 Вт/кг
|0.582 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.447 Вт/кг
|1.575 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 FE более удачной покупкой.
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5 (35.7%)
9 (64.3%)
Всего проголосовало: 14
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