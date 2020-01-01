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Samsung Galaxy S20 Plus против Asus ROG Phone 3

Самсунг Галакси С20 Плюс
Samsung Galaxy S20 Plus
VS
Асус Рог Фон 3
Asus ROG Phone 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Plus
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 34% выше плотность пикселей (524 vs 391 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Тонкие рамки – на 10.6% выше полезная площадь экрана
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (798 против 729 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Asus ROG Phone 3
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4500 мАч
  • На 24% лучшая автономность (120 vs 97 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (996 и 924 баллов)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S20 Plus и Asus ROG Phone 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 524 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 90.5% 79.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S20 Plus +9%
798 нит
ROG Phone 3
729 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.9 мм 171 мм
Ширина 73.7 мм 78 мм
Толщина 7.8 мм 9.85 мм
Вес 186 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Серый Глянцево-черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 Plus +13%
90.5%
ROG Phone 3
79.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 Плюс и Асус Рог Фон 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 Qualcomm Snapdragon 865 Plus
Архитектура 2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55) 1 ядро по 3.1 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585) и 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8 8
Частота 2700 МГц 3100 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 650
GPU-ядер 11 -
Частота GPU 550 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 Plus
2887
ROG Phone 3 +18%
3400
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 Plus
522432
ROG Phone 3 +19%
622640

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10
Оболочка UI One UI 2.5 ROG UI
Размер системы из коробки 23.6 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 84 минут) Да, Quick Charge 4.0 (75% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 Plus
13:00 ч.
ROG Phone 3 +9%
14:20 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S20 Plus
17:09 ч.
ROG Phone 3 +12%
19:20 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S20 Plus
21:03 ч.
ROG Phone 3 +81%
38:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 Plus vs Asus ROG Phone 3
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9000 x 7000
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 125°
Количество объективов 4 (12 МП + 64 MP + 12 MP + 0.3 MP) 3 (64 МП + 13 MP + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S20 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 3872 6000 x 4000
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 27 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.2" 1/2.83"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 22 22

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.57 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники AKG
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол Aero Case
- Кулер AeroActive 3
- Адаптер USB-C -> 3,5 мм для наушников

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера и корпус - выбирайте Samsung Galaxy S20 Plus, а если производительность, батарея и звук – то Asus ROG Phone 3.

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