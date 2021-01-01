Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S20 Plus vs Zenfone 8 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S20 Plus против Asus Zenfone 8

Самсунг Галакси С20 Плюс
VS
Асус Зенфон 8
Samsung Galaxy S20 Plus
Asus Zenfone 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 5.9-дюймового Asus Zenfone 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Plus
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • На 10% лучшая автономность (97 vs 88 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Тонкие рамки – на 7.6% выше полезная площадь экрана
  • На 17% выше плотность пикселей (524 vs 446 PPI)
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Asus Zenfone 8
  • Показывает на 60% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1101 и 909 баллов
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.2 мм уже
  • Весит на 17 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20 Plus
vs
Zenfone 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 5.9 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 524 точек на дюйм 446 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 90.5% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 99.9%
ШИМ (PWM) 214 Гц 495 Гц
Время отклика 9 мс 3.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S20 Plus
786 нит
Zenfone 8 +2%
800 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 148 мм
Ширина 73.7 мм 68.5 мм
Толщина 7.8 мм 8.9 мм
Вес 186 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Серый Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 Plus +9%
90.5%
Zenfone 8
82.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 Плюс и Асус Зенфон 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2700 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 660
Частота GPU 550 МГц 840 МГц
FLOPS ~1196 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 Plus
909
Zenfone 8 +21%
1101
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 Plus
2879
Zenfone 8 +24%
3580
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S20 Plus
512317
Zenfone 8 +60%
820997
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.0 ZenUI 8
Размер системы из коробки 23.6 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (100% за 84 минут) Да, Quick Charge 5 (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:28 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 Plus +5%
13:00 ч.
Zenfone 8
12:34 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S20 Plus +10%
17:09 ч.
Zenfone 8
15:47 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S20 Plus
21:03 ч.
Zenfone 8 +2%
21:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 Plus vs Asus Zenfone 8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9000 x 7000
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 112°
Количество объективов 4 (12 МП + 64 МП + 12 МП + 0.3 МП) 2 (64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S20 Plus от DxOMark Примеры фото Asus Zenfone 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 3872 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 28 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/2.93"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 22 24
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20 Plus
85 дБ
Zenfone 8 +2%
86.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Май 2021 года
Дата начала продаж Март 2020 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.57 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники AKG
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Asus Zenfone 8, а если программное обеспечение, автономность, камера и корпус – то Samsung Galaxy S20 Plus.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy S20 Plus vs Mi 10 Pro
2. Galaxy S20 Plus vs iPhone 11
3. Galaxy S20 Plus vs iPhone 11 Pro Max
4. Galaxy S20 Plus vs Galaxy S20 Ultra
5. Galaxy S20 Plus vs 8 Pro
6. Zenfone 8 vs Galaxy S21
7. Zenfone 8 vs Mi 11
8. Zenfone 8 vs 9 Pro
9. Zenfone 8 vs iPhone 13
10. Zenfone 8 vs ROG Phone 5

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры