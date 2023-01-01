Samsung Galaxy S20 Plus против Google Pixel 7a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.1-дюймового Google Pixel 7a, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 40 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Plus
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Камера имеет оптический зум 1.1x
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Тонкие рамки – на 8.7% выше полезная площадь экрана
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 22% выше плотность пикселей (524 vs 429 PPI)
Причины выбрать Google Pixel 7a
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 35% выше максимальная яркость экрана (1081 против 801 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Смартфон на 3 года и 4 месяца новее
- Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
- Более энергоэффективный CPU – Google Tensor G2
- На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1054 и 913 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
79
Производительность
Быстродействие приложений и системы
64
Игры
Возможности в 3D-гейминге
59
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
66
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|524 точек на дюйм
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|700 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|90.5%
|81.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.7%
|98.4%
|ШИМ (PWM)
|214 Гц
|218 Гц
|Время отклика
|9 мс
|2 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|161.9 мм
|152 мм
|Ширина
|73.7 мм
|72.9 мм
|Толщина
|7.8 мм
|9 мм
|Вес
|186 граммов
|193.5 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серый, Красный
|Белый, Серый, Синий, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|Google Tensor G2
|Макс. частота
|2700 МГц
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|2 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Mali-G710 MP7
|Частота GPU
|550 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~1126 Гфлопс
|~1153 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
913
Pixel 7a +15%
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
2903
Pixel 7a +11%
3210
|CPU
|164221
|186320
|GPU
|231068
|295964
|Memory
|114498
|115569
|UX
|123112
|139389
|Total score
|635525
|744026
|Пиковая температура корпуса
|48.1 °C
|50.8 °C
|Stability
|53%
|65%
|Graphics test
|25 FPS
|37 FPS
|Graphics score
|4298
|6343
|Web score
|8649
|7662
|Video editing
|5886
|6397
|Photo editing
|31154
|19555
|Data manipulation
|8604
|10215
|Writing score
|12232
|15231
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 4.1
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|23.6 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4385 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 84 минут)
|Да (20% за 36 минут)
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:57 ч.
|Веб-серфинг
|09:33 ч.
|11:05 ч.
|Просмотр видео
|13:44 ч.
|15:28 ч.
|Игры
|03:54 ч.
|05:16 ч.
|Режим ожидания
|92 ч.
|73 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 1.1x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (12 МП + 64 МП + 12 МП + 0.3 МП)
|2 (64 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX712 (Exmor-RS CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S20 Plus от DxOMark
|Примеры фото Google Pixel 7a от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 3872
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|-
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.2"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
127
Pixel 7a +9%
138
Качество видео
100
Pixel 7a +33%
133
Итоговая оценка камеры
118
Pixel 7a +13%
133
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|22
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.38 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.57 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|-
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и игры - выбирайте Google Pixel 7a, а если программное обеспечение и корпус – то Samsung Galaxy S20 Plus.
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