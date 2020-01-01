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Samsung Galaxy S20 Plus против Huawei Honor View 20

Самсунг Галакси С20 Плюс
Samsung Galaxy S20 Plus
VS
Хуавей Хонор Вью 20
Huawei Honor View 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.4-дюймового Huawei Honor View 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Plus
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 66% выше максимальная яркость экрана (798 против 480 нит)
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 32% выше плотность пикселей (524 vs 398 PPI)
  • На 10% лучшая автономность (97 vs 88 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • На 0.3" большая диагональ экрана
Причины выбрать Huawei Honor View 20
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S20 Plus и Huawei Honor View 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.2:9
Плотность пикселей 524 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.5% 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S20 Plus +66%
798 нит
Honor View 20
480 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.9 мм 156.9 мм
Ширина 73.7 мм 75.4 мм
Толщина 7.8 мм 8.1 мм
Вес 186 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Серый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 Plus +6%
90.5%
Honor View 20
85.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 Плюс и Хуавей Хонор Вью 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Mali-G76 MP10
GPU-ядер 11 10
Частота GPU 550 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 Plus +38%
522432
Honor View 20
379342

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5 Magic UI 3.1
Размер системы из коробки 23.6 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 84 минут) Да, SuperCharge (55% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 Plus
13:00 ч.
Honor View 20 +11%
14:48 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S20 Plus +12%
17:09 ч.
Honor View 20
15:26 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S20 Plus
21:03 ч.
Honor View 20 +43%
30:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 Plus vs Huawei Honor View 20
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (12 МП + 64 MP + 12 MP + 0.3 MP) 2 (48 МП + 0 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- Размер пикселя: 1.4 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S20 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 3872 5760 x 4304
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 27 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 22 21

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Март 2020 года Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг 0.89 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.57 Вт/кг 1.25 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники AKG
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Прозрачный чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 Plus более удачной покупкой.

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