Samsung Galaxy S20 Plus против Huawei P30 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.47-дюймового Huawei P30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Plus
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 32% выше плотность пикселей (524 vs 398 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- На 31% выше максимальная яркость экрана (798 против 611 нит)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
- Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Стерео динамики
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei P30 Pro
- Камера имеет оптический зум 5x
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
66
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
87
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
76
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S20 Plus и Huawei P30 Pro
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.47 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|524 точек на дюйм
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.5%
|88.89%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|161.9 мм
|158 мм
|Ширина
|73.7 мм
|73.4 мм
|Толщина
|7.8 мм
|8.4 мм
|Вес
|186 граммов
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Серый
|Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|HiSilicon Kirin 980
|Архитектура
|2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2700 МГц
|2600 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Mali-G76 MP10
|GPU-ядер
|11
|10
|Частота GPU
|550 МГц
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6, 8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 Plus +135%
924
394
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 Plus +69%
2887
1708
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 Plus +30%
522432
402230
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#25 и #76)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|23.6 ГБ
|13.4 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 84 минут)
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:00 ч.
P30 Pro +9%
14:21 ч.
Время просмотра видео
17:09 ч.
P30 Pro +18%
20:16 ч.
Время разговора (3G)
21:03 ч.
P30 Pro +30%
27:39 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|7360 x 4912
|Зум
|Оптический, 1.1x
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (12 МП + 64 MP + 12 MP + 0.3 MP)
|4 (40 МП + 8 MP + 20 MP + 0 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S20 Plus от DxOMark
|Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|2592 x 3872
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|29 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Galaxy S20 Plus +7%
127
119
Качества видео
Galaxy S20 Plus +3%
100
97
Итоговая оценка камеры
Galaxy S20 Plus +5%
118
112
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|22
|21
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
90 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.38 Вт/кг
|0.154 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.57 Вт/кг
|0.63 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники AKG
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
| - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 Plus более удачной покупкой.
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13 (59.1%)
Всего проголосовало: 22
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