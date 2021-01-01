Samsung Galaxy S20 Plus против Huawei P50 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.6-дюймового Huawei P50 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 4G и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Plus
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- На 16% выше плотность пикселей (524 vs 450 PPI)
- Функция реверсивной зарядки
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei P50 Pro
- Камера имеет оптический зум 3.5x
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Показывает на 43% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888 4G
- На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1110 и 909 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
94
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
85
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
91
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1228 x 2700 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|524 точек на дюйм
|450 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.5%
|91.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|99.7%
|-
|ШИМ (PWM)
|214 Гц
|-
|Время отклика
|9 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.9 мм
|158.8 мм
|Ширина
|73.7 мм
|72.8 мм
|Толщина
|7.8 мм
|8.5 мм
|Вес
|186 граммов
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|-
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Серый
|Черный, Золотой, Белый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|Qualcomm Snapdragon 888 4G
|Макс. частота
|2700 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Adreno 660
|Частота GPU
|550 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|~1196 Гфлопс
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
909
P50 Pro +22%
1110
Geekbench 5 (многоядерный)
2879
P50 Pro +30%
3749
AnTuTu Benchmark 9
512317
P50 Pro +43%
732769
Список смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 (#123 и #28)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 3.0
|HarmonyOS 2.0
|Размер системы из коробки
|23.6 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4360 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 84 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|-
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:00 ч.
Время просмотра видео
17:09 ч.
Время разговора (3G)
21:03 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 1.1x
|Оптический, 3.5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (12 МП + 64 МП + 12 МП + 0.3 МП)
|4 (50 МП + 64 МП + 13 МП + 40 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
|Монохромный объектив
|-
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV40A (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S20 Plus от DxOMark
|Примеры фото Huawei P50 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 3872
|-
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|-
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
127
P50 Pro +17%
149
Качество видео
100
P50 Pro +16%
116
Итоговая оценка камеры
118
P50 Pro +22%
144
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|-
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|22
|24
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Август 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.38 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.57 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники AKG
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei P50 Pro. У него лучшие производительность, камера и корпус.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1