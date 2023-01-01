Samsung Galaxy S20 Plus против Huawei P60 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.67-дюймового Huawei P60 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 38 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Plus
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- На 18% выше плотность пикселей (524 vs 444 PPI)
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei P60 Pro
- Камера имеет оптический зум 3.5x
- Показывает на 93% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 42% выше максимальная яркость экрана (1127 против 792 нит)
- Поддерживает более мощную зарядку (88W vs 25W)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 3 года и 2 месяца новее
- Комплектуется на 315 мАч более емким аккумулятором – 4815 против 4500 мАч
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
93
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
88
Производительность
Быстродействие приложений и системы
83
Игры
Возможности в 3D-гейминге
90
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1220 x 2700 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|524 точек на дюйм
|444 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|550 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.5%
|89.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|99.7%
|-
|ШИМ (PWM)
|214 Гц
|-
|Время отклика
|9 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.9 мм
|161 мм
|Ширина
|73.7 мм
|74.5 мм
|Толщина
|7.8 мм
|8.3 мм
|Вес
|186 граммов
|200 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серий, Красный
|Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|2700 МГц
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|2 МБ
|6 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Adreno 730
|Частота GPU
|550 МГц
|875 МГц
|FLOPS
|~1126 Гфлопс
|~2765 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
904
P60 Pro +46%
1322
Geekbench 5 (многоядерный)
2865
P60 Pro +47%
4223
|CPU
|164221
|240420
|GPU
|231068
|563919
|Memory
|114498
|222701
|UX
|123112
|186528
|Total score
|629718
|1212995
|Пиковая температура корпуса
|48.1 °C
|-
|Stability
|52%
|41%
|Graphics test
|25 FPS
|63 FPS
|Graphics score
|4297
|10558
|Web score
|8616
|-
|Video editing
|5886
|-
|Photo editing
|31063
|-
|Data manipulation
|8584
|-
|Writing score
|12232
|-
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|До 256 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 4.1
|EMUI 13.1
|Размер системы из коробки
|23.6 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4815 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|88 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 84 минут)
|Да (58% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|0:35 ч.
|Веб-серфинг
|09:33 ч.
|12:10 ч.
|Просмотр видео
|13:44 ч.
|12:38 ч.
|Игры
|03:56 ч.
|05:00 ч.
|Режим ожидания
|92 ч.
|87 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 1.1x
|Оптический, 3.5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (12 МП + 64 МП + 12 МП + 0.3 МП)
|3 (48 МП + 48 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.4", Sony IMX888 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S20 Plus от DxOMark
|Примеры фото Huawei P60 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 3872
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.2
|-
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.2"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
127
P60 Pro +25%
159
Качество видео
100
P60 Pro +47%
147
Итоговая оценка камеры
118
P60 Pro +32%
156
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|22
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.38 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.57 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|-
|Да, 88 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P60 Pro более удачной покупкой.
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