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Samsung Galaxy S20 Plus против Motorola Razr Plus

70 из 100
Samsung Galaxy S20 Plus
VS
77 из 100
Motorola Razr Plus
Samsung Galaxy S20 Plus
Motorola Razr Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.9-дюймового Motorola Razr Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 41 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Plus
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3800 мАч
  • На 27% выше плотность пикселей (524 vs 413 PPI)
  • На 7% лучшая автономность (28:25 vs 26:34 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 5.4% выше полезная площадь экрана
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Motorola Razr Plus
  • Показывает на 67% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (1040 против 795 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 3 года и 5 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1274 и 908 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
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Автономность:
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Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20 Plus
vs
Razr Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.9 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 20:9 22:9
Плотность пикселей 524 точек на дюйм 413 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 800 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 -
Соотношение экрана к корпусу 90.5% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 97.5%
ШИМ (PWM) 214 Гц 103 Гц
Время отклика 9 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S20 Plus
795 нит
Razr Plus +31%
1040 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 170.83 мм
Ширина 73.7 мм 73.95 мм
Толщина 7.8 мм 6.99 мм
Вес 186 граммов 188.5 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP52
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серый, Красный Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 Plus +6%
90.5%
Razr Plus
85.1%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S20 Plus и Motorola Razr Plus в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2700 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 2 МБ 6 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 730
Частота GPU 550 МГц 900 МГц
FLOPS ~1126 Гфлопс ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 Plus
908
Razr Plus +40%
1274
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 Plus
2869
Razr Plus +27%
3636
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S20 Plus
629775
Razr Plus +67%
1049281
CPU 164221 333083
GPU 231068 310099
Memory 114498 208685
UX 123112 200258
Total score 629775 1049281
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S20 Plus
4298
Razr Plus +78%
7655
Пиковая температура корпуса 48.1 °C 52.5 °C
Stability 53% 46%
Graphics test 25 FPS 45 FPS
Graphics score 4298 7655
PCMark 3.0
Web score 8668 -
Video editing 5879 -
Photo editing 31168 -
Data manipulation 8620 -
Writing score 12232 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 4.1 My UX
Размер системы из коробки 23.6 ГБ 36 ГБ

Батарея

Объем 4500 мАч 3800 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 84 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:27 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:33 ч. 08:57 ч.
Просмотр видео 13:44 ч. 12:44 ч.
Игры 03:54 ч. 04:24 ч.
Режим ожидания 92 ч. 84 ч.
Общая автономность
Galaxy S20 Plus +7%
28:25 ч.
Razr Plus
26:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 Plus vs Motorola Razr Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 108°
Количество объективов 4 (12 МП + 64 МП + 12 МП + 0.3 МП) 2 (12 МП + 13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S20 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 3872 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 22 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20 Plus +7%
85 дБ
Razr Plus
79.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Март 2020 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.57 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Razr Plus более удачной покупкой.

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