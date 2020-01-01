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Samsung Galaxy S20 Plus против Oppo Ace 2

Самсунг Галакси С20 Плюс
Samsung Galaxy S20 Plus
VS
Оппо Эйс 2
Oppo Ace 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.55-дюймового Oppo Ace 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Plus
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 60% выше максимальная яркость экрана (798 против 500 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 30% выше плотность пикселей (524 vs 402 PPI)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Oppo Ace 2
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S20 Plus и Oppo Ace 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 524 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.5% 85.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S20 Plus +60%
798 нит
Ace 2
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.9 мм 160 мм
Ширина 73.7 мм 75.4 мм
Толщина 7.8 мм 8.6 мм
Вес 186 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Серый Серебристый, Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 Plus +5%
90.5%
Ace 2
85.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 Плюс и Оппо Эйс 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55) 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 650
GPU-ядер 11 -
Частота GPU 550 МГц 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 Plus +1%
924
Ace 2
919
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 Plus
2887
Ace 2 +17%
3364
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 Plus
522432
Ace 2 +15%
600816

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI One UI 2.5 ColorOS 7.1
Размер системы из коробки 23.6 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 0:30 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 84 минут) Да, SuperVOOC 2.0 (100% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (40 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 Plus
13:00 ч.
Ace 2
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S20 Plus
17:09 ч.
Ace 2
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S20 Plus
21:03 ч.
Ace 2
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 Plus vs Oppo Ace 2
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (12 МП + 64 MP + 12 MP + 0.3 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S20 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 3872 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 29 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 22 20

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.57 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники AKG
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 Plus более удачной покупкой.

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