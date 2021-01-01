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Samsung Galaxy S20 Plus против S20 FE 5G

Самсунг Галакси С20 Плюс
VS
Самсунг Галакси С20 FE
Samsung Galaxy S20 Plus
Samsung Galaxy S20 FE 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Plus с экраном 6.7" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy S20 FE 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 5G и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Plus
  • На 29% выше плотность пикселей (524 vs 407 PPI)
  • Тонкие рамки – на 5.7% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE 5G
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 22% лучшая автономность (118 vs 97 часов)
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • Смартфон на 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20 Plus
vs
Galaxy S20 FE 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 524 точек на дюйм 407 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 90.5% 84.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 95.7%
ШИМ (PWM) 214 Гц 227 Гц
Время отклика 9 мс 2.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S20 Plus
793 нит
Galaxy S20 FE 5G +3%
816 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 161.9 мм 159.8 мм
Ширина 73.7 мм 74.5 мм
Толщина 7.8 мм 8.4 мм
Вес 186 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Красный, Серый Лаванда, Синий, Красный, Мята, Оранжевый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 Плюс и Самсунг Галакси С20 FE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 Qualcomm Snapdragon 865 5G
Макс. частота 2700 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 650
Частота GPU 550 МГц 587 МГц
FLOPS ~1196 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 Plus
473842
Galaxy S20 FE 5G +19%
565215
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 3.0 One UI 3.1
Размер системы из коробки 23.6 ГБ 25.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (100% за 84 минут) Да (37% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 Plus
13:00 ч.
Galaxy S20 FE 5G +11%
14:47 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S20 Plus
17:09 ч.
Galaxy S20 FE 5G +8%
18:38 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S20 Plus
21:03 ч.
Galaxy S20 FE 5G +59%
33:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 Plus vs Samsung Galaxy S20 FE 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4290 x 2800
Зум Оптический, 1.1x Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (12 МП + 64 МП + 12 МП + 0.3 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy S20 Plus от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 3872 3840 x 2160
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/2.74"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 22 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20 Plus
85 дБ
Galaxy S20 FE 5G +6%
90.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.38 Вт/кг 0.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.57 Вт/кг 1.35 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники AKG
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S20 FE 5G. У него лучшие производительность и автономность.

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