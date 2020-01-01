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Samsung Galaxy S20 Ultra против Apple iPhone 11 Pro Max

Самсунг Галакси С20 Ультра
Samsung Galaxy S20 Ultra
VS
Эпл Айфон 11 Про Макс
Apple iPhone 11 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1031 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3969 мАч
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (901 против 821 нит)
  • На 12% выше плотность пикселей (511 vs 458 PPI)
  • Тонкие рамки – на 6.2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro Max
  • На 17% лучшая автономность (102 vs 87 часов)
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1332 и 919 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S20 Ultra и Apple iPhone 11 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.9 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 511 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S20 Ultra +10%
901 нит
iPhone 11 Pro Max
821 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 166.9 мм 158 мм
Ширина 76 мм 77.8 мм
Толщина 8.8 мм 8.1 мм
Вес 220 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серый Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 Ультра и Эпл Айфон 11 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 Apple A13 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55) 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
CPU ядер 8 6
Частота 2700 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Apple GPU
GPU-ядер 11 4
Частота GPU 550 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 512 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI One UI 2 -
Размер системы из коробки 23.7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3969 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:57 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 80 минут) Да (48% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 Ultra
10:32 ч.
iPhone 11 Pro Max +46%
15:05 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S20 Ultra
12:53 ч.
iPhone 11 Pro Max +54%
19:30 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S20 Ultra +15%
24:20 ч.
iPhone 11 Pro Max
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 Ultra vs Apple iPhone 11 Pro Max
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 4000 x 3000
Зум Оптический, 4x Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 48 MP + 12 MP + 0.3 MP) 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- Размер пикселя: 5 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 22 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.32 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (45 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники от AKG
- Пленка на экране		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники EarPods

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy S20 Ultra, а если программное обеспечение – то Apple iPhone 11 Pro Max.

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