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Samsung Galaxy S20 Ultra против Apple iPhone 14

Самсунг Галакси С20 Ультра
VS
Эпл Айфон 14
Samsung Galaxy S20 Ultra
Apple iPhone 14

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 990, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 31 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1721 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3279 мАч
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 11% выше плотность пикселей (511 vs 460 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone 14
  • На 42% лучшая автономность (37:24 vs 26:19 часов)
  • Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • На 92% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1734 и 903 баллов
  • Весит на 48 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20 Ultra
vs
iPhone 14

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.9 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 511 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.2% 99.5%
ШИМ (PWM) 240 Гц 60 Гц
Время отклика 6.2 мс 12 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S20 Ultra +6%
886 нит
iPhone 14
836 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 166.9 мм 146.7 мм
Ширина 76 мм 71.5 мм
Толщина 8.8 мм 7.8 мм
Вес 220 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серый Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 Ultra +5%
89.9%
iPhone 14
86%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 Ультра и Эпл Айфон 14 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2730 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Apple GPU
Частота GPU 800 МГц 1200 МГц
FLOPS ~1196 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 Ultra
903
iPhone 14 +92%
1734
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 Ultra
2877
iPhone 14 +65%
4750
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S20 Ultra
596194
iPhone 14 +37%
813917
CPU 159236 212927
GPU 234975 344469
Memory 111280 130488
UX 94560 132690
Total score 596194 813917
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S20 Ultra
4313
iPhone 14 +118%
9418
Пиковая температура корпуса 38.6 °C 42.4 °C
Stability 51% 82%
Graphics test 25 FPS 56 FPS
Graphics score 4313 9418
PCMark 3.0
Web score 8820 -
Video editing 6292 -
Photo editing 31520 -
Data manipulation 8716 -
Writing score 12472 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 13) iOS 16 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI One UI 4.1 -
Размер системы из коробки 23.7 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3279 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 80 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:26 ч. 13:45 ч.
Просмотр видео 11:53 ч. 15:45 ч.
Игры 04:13 ч. 05:24 ч.
Режим ожидания 93 ч. 122 ч.
Общая автономность
Galaxy S20 Ultra
26:19 ч.
iPhone 14 +42%
37:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 Ultra vs Apple iPhone 14
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 4032 x 3024
Зум Оптический, 4x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 48 МП + 12 МП + 0.3 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- Размер пикселя: 5 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 22 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20 Ultra +4%
84.4 дБ
iPhone 14
80.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2020 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.32 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (45 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники от AKG
- Пленка на экране		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, автономность и корпус - выбирайте Apple iPhone 14, а если дисплей и коммуникации – то Samsung Galaxy S20 Ultra.

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