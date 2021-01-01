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Samsung Galaxy S20 Ultra против Google Pixel 4a 5G

Самсунг Галакси С20 Ультра
Samsung Galaxy S20 Ultra
VS
Гугл Пиксель 4а 5G
Google Pixel 4a 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.2-дюймового Google Pixel 4a 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Показывает на 66% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1115 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3885 мАч
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (893 против 683 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
Причины выбрать Google Pixel 4a 5G
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Весит на 52 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20 Ultra
vs
Pixel 4a 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.9 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 511 точек на дюйм 413 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 84.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.2% 96.9%
ШИМ (PWM) 240 Гц 250 Гц
Время отклика 6.2 мс 6.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S20 Ultra +31%
893 нит
Pixel 4a 5G
683 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 166.9 мм 153.9 мм
Ширина 76 мм 74 мм
Толщина 8.8 мм 8.2 мм
Вес 220 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Серый Просто черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 Ultra +7%
89.9%
Pixel 4a 5G
84.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 Ультра и Гугл Пиксель 4а 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2700 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 620
Частота GPU 550 МГц 750 МГц
FLOPS ~1196 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 Ultra +62%
2844
Pixel 4a 5G
1754
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 Ultra +66%
510943
Pixel 4a 5G
307481

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.0 Stock Android
Размер системы из коробки 23.7 ГБ 14.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3885 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 80 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 Ultra
10:32 ч.
Pixel 4a 5G
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S20 Ultra
12:53 ч.
Pixel 4a 5G
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S20 Ultra
24:20 ч.
Pixel 4a 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 Ultra vs Google Pixel 4a 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 4000 x 3000
Зум Оптический, 4x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 107°
Количество объективов 4 (108 МП + 48 МП + 12 МП + 0.3 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- Размер пикселя: 5 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/4"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 22 24
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20 Ultra
84.2 дБ
Pixel 4a 5G +7%
89.8 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2020 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.32 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (45 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники от AKG
- Пленка на экране		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 Ultra более удачной покупкой.

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