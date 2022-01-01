Samsung Galaxy S20 Ultra против Google Pixel 6a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Ultra
- Камера имеет оптический зум 4x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Комплектуется на 590 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4410 мАч
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 19% выше плотность пикселей (511 vs 429 PPI)
- Тонкие рамки – на 6.9% выше полезная площадь экрана
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Google Pixel 6a
- На 23% лучшая автономность (32:23 vs 26:19 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
- Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
- Более энергоэффективный CPU – Google Tensor
- Весит на 42 грамма меньше
- На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1056 и 919 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
80
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|OLED
|Размер
|6.9 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|511 точек на дюйм
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|800 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|89.9%
|83%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.2%
|96.9%
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|6.2 мс
|3 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|166.9 мм
|152.2 мм
|Ширина
|76 мм
|71.8 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.9 мм
|Вес
|220 граммов
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серый
|Черный, Белый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|Google Tensor
|Макс. частота
|2700 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|2 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Mali-G78 MP20
|Частота GPU
|550 МГц
|848 МГц
|FLOPS
|~1196 Гфлопс
|~2171 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 512 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
919
Pixel 6a +15%
1056
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 Ultra +1%
2914
2876
|CPU
|159236
|205089
|GPU
|234975
|300481
|Memory
|111280
|112230
|UX
|94560
|143131
|Total score
|601220
|763181
|Stability
|47%
|54%
|Graphics test
|25 FPS
|36 FPS
|Graphics score
|4301
|6051
|PCMark 3.0 score
|11089
|9668
Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 (#187 и #103)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 12)
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI 4.1
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|23.7 ГБ
|18 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4410 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 80 минут)
|Да (42% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:51 ч.
|Веб-серфинг
|08:26 ч.
|11:03 ч.
|Просмотр видео
|11:53 ч.
|16:44 ч.
|Игры
|04:13 ч.
|06:15 ч.
|Режим ожидания
|93 ч.
|91 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|-
|Зум
|Оптический, 4x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|114°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 48 МП + 12 МП + 0.3 МП)
|2 (12.2 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- Размер пикселя: 5 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 6a от DxOMark
|Количество мегапикселей
|40 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|7864 x 5200
|3840 x 2160
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
140
Качество видео
111
Итоговая оценка камеры
130
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|22
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.32 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.56 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (45 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники от AKG
- Пленка на экране
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy S20 Ultra, а если производительность – то Google Pixel 6a.
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