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Samsung Galaxy S20 Ultra против Google Pixel 7

Самсунг Галакси С20 Ультра
VS
Гугл Пиксель 7
Samsung Galaxy S20 Ultra
Google Pixel 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 990, против 6.3-дюймового Google Pixel 7, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 32 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 645 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4355 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 23% выше плотность пикселей (511 vs 416 PPI)
  • Тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Google Pixel 7
  • На 11% лучшая автономность (29:08 vs 26:19 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 2 года и 8 месяцев новее
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (964 против 886 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • Более энергоэффективный CPU – Google Tensor G2
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1042 и 903 баллов
  • Весит на 23 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20 Ultra
vs
Pixel 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.9 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 511 точек на дюйм 416 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 800 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.2% 98.5%
ШИМ (PWM) 240 Гц 360 Гц
Время отклика 6.2 мс 3 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S20 Ultra
886 нит
Pixel 7 +9%
964 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 166.9 мм 155.6 мм
Ширина 76 мм 73.2 мм
Толщина 8.8 мм 8.7 мм
Вес 220 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серый Черный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 Ultra +6%
89.9%
Pixel 7
84.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 Ультра и Гугл Пиксель 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990 Google Tensor G2
Макс. частота 2730 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Mali-G710 MP7
Частота GPU 800 МГц 850 МГц
FLOPS ~1196 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 Ultra
903
Pixel 7 +15%
1042
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 Ultra
2877
Pixel 7 +13%
3261
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S20 Ultra
596194
Pixel 7 +26%
748242
CPU 159236 203616
GPU 234975 295372
Memory 111280 108654
UX 94560 142235
Total score 596194 748242
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S20 Ultra
4313
Pixel 7 +51%
6523
Пиковая температура корпуса 38.6 °C 45.8 °C
Stability 51% 69%
Graphics test 25 FPS 39 FPS
Graphics score 4313 6523
PCMark 3.0
Galaxy S20 Ultra +5%
11068
Pixel 7
10551
Web score 8820 7506
Video editing 6292 6176
Photo editing 31520 17801
Data manipulation 8716 10086
Writing score 12472 15649
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 4.1 Stock Android
Размер системы из коробки 23.7 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4355 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (100% за 80 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:26 ч. 10:13 ч.
Просмотр видео 11:53 ч. 16:16 ч.
Игры 04:13 ч. 05:26 ч.
Режим ожидания 93 ч. 73 ч.
Общая автономность
Galaxy S20 Ultra
26:19 ч.
Pixel 7 +11%
29:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 Ultra vs Google Pixel 7
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 8192 x 6144
Зум Оптический, 4x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 4 (108 МП + 48 МП + 12 МП + 0.3 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- Размер пикселя: 5 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 7 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 10.8 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 3648 x 2736
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/2.65" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 22 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20 Ultra
84.4 дБ
Pixel 7 +5%
88.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2020 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.32 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (45 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники от AKG
- Пленка на экране		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и корпус - выбирайте Google Pixel 7, а если программное обеспечение и камера – то Samsung Galaxy S20 Ultra.

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