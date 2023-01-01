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Samsung Galaxy S20 Ultra против OnePlus 9

71 из 100
Samsung Galaxy S20 Ultra
VS
70 из 100
OnePlus 9
Samsung Galaxy S20 Ultra
OnePlus 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 990, против 6.55-дюймового OnePlus 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • На 27% выше плотность пикселей (511 vs 402 PPI)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • На 0.35" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (897 против 825 нит)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать OnePlus 9
  • На 9% лучшая автономность (28:34 vs 26:19 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддерживает более мощную зарядку (65W vs 45W)
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888 5G
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1132 и 917 баллов
  • Весит на 28 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Экран:
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Производительность:
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Автономность:
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Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20 Ultra
vs
OnePlus 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.9 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 511 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 800 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1100 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 87.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.2% 98.9%
ШИМ (PWM) 240 Гц 323 Гц
Время отклика 6.2 мс 13 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S20 Ultra +9%
897 нит
OnePlus 9
825 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 166.9 мм 160 мм
Ширина 76 мм 74.2 мм
Толщина 8.8 мм 8.7 мм
Вес 220 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Серый Черный, Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 Ultra +3%
89.9%
OnePlus 9
87.6%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S20 Ultra и OnePlus 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990 Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 2730 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 660
Частота GPU 800 МГц 840 МГц
FLOPS ~1126 Гфлопс ~1720 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 Ultra
917
OnePlus 9 +23%
1132
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 Ultra
2918
OnePlus 9 +25%
3638
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S20 Ultra
605232
OnePlus 9 +30%
789320
CPU 159236 200022
GPU 234975 313671
Memory 111280 124703
UX 94560 143596
Total score 605232 789320
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S20 Ultra
4319
OnePlus 9 +33%
5761
Пиковая температура корпуса 38.6 °C 48.8 °C
Stability 53% 55%
Graphics test 25 FPS 34 FPS
Graphics score 4319 5761
Web score 8827 10634
Video editing 6269 6059
Photo editing 31609 25689
Data manipulation 8770 11104
Writing score 12475 15636
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 13) Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 4.1 OxygenOS 13
Размер системы из коробки 23.7 ГБ 35 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 80 минут) Да (100% за 29 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 0:29 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:26 ч. 10:27 ч.
Просмотр видео 11:53 ч. 12:25 ч.
Игры 04:13 ч. 04:06 ч.
Режим ожидания 93 ч. 92 ч.
Общая автономность
Galaxy S20 Ultra
26:19 ч.
OnePlus 9 +9%
28:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 Ultra vs OnePlus 9
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 8000 x 6000
Зум Оптический, 4x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 140°
Количество объективов 4 (108 МП + 48 МП + 12 МП + 0.3 МП) 3 (48 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- Размер пикселя: 5 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото OnePlus 9 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/3.06"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 22 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20 Ultra +2%
84.4 дБ
OnePlus 9
83 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2020 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.32 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера и корпус - выбирайте Samsung Galaxy S20 Ultra, а если производительность и игры – то OnePlus 9.

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