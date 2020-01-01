Samsung Galaxy S20 Ultra против Oppo Realme X50
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.57-дюймового Oppo Realme X50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Ultra
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 4x
- Показывает на 91% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4200 мАч
- На 47% выше максимальная яркость экрана (901 против 611 нит)
- На 27% выше плотность пикселей (511 vs 401 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- На 0.33" большая диагональ экрана
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
Причины выбрать Oppo Realme X50
- Весит на 18 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
79
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
63
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
100
84
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
72
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S20 Ultra и Oppo Realme X50
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.9 дюймов
|6.57 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|511 точек на дюйм
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.9%
|83.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|166.9 мм
|163.8 мм
|Ширина
|76 мм
|75.8 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.9 мм
|Вес
|220 граммов
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серый
|Зеленый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Архитектура
|2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
|1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2700 МГц
|2400 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Adreno 620
|GPU-ядер
|11
|-
|Частота GPU
|550 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|6, 8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 Ultra +44%
919
636
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 Ultra +46%
2902
1989
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 Ultra +91%
527315
275465
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI 2
|ColorOS 7
|Размер системы из коробки
|23.7 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 80 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:32 ч.
Время просмотра видео
12:53 ч.
Время разговора (3G)
24:20 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|9248 x 6920
|Зум
|Оптический, 4x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|119°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 48 MP + 12 MP + 0.3 MP)
|3 (64 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- Размер пикселя: 5 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|40 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|7864 x 5200
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.65"
|1/3.06"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|22
|24
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.32 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.56 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (45 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники от AKG
- Пленка на экране
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 Ultra более удачной покупкой.
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