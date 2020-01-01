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Samsung Galaxy S20 Ultra против Oppo Realme X50

Самсунг Галакси С20 Ультра
Samsung Galaxy S20 Ultra
VS
Оппо Реалми X50
Oppo Realme X50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.57-дюймового Oppo Realme X50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Показывает на 91% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4200 мАч
  • На 47% выше максимальная яркость экрана (901 против 611 нит)
  • На 27% выше плотность пикселей (511 vs 401 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • На 0.33" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
Причины выбрать Oppo Realme X50
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S20 Ultra и Oppo Realme X50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED IPS LCD
Размер 6.9 дюймов 6.57 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 511 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 83.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S20 Ultra +47%
901 нит
Realme X50
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 166.9 мм 163.8 мм
Ширина 76 мм 75.8 мм
Толщина 8.8 мм 8.9 мм
Вес 220 граммов 202 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серый Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 Ultra +7%
89.9%
Realme X50
83.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 Ультра и Оппо Реалми X50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55) 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475 Prime), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475 Silver)
CPU ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 620
GPU-ядер 11 -
Частота GPU 550 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 Ultra +46%
2902
Realme X50
1989
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 Ultra +91%
527315
Realme X50
275465

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI One UI 2 ColorOS 7
Размер системы из коробки 23.7 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 80 минут) Да (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 Ultra
10:32 ч.
Realme X50
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S20 Ultra
12:53 ч.
Realme X50
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S20 Ultra
24:20 ч.
Realme X50
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 Ultra vs Oppo Realme X50
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12032 x 9204 9248 x 6920
Зум Оптический, 4x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (108 МП + 48 MP + 12 MP + 0.3 MP) 3 (64 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- Размер пикселя: 5 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/3.06"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 22 24

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.32 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (45 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники от AKG
- Пленка на экране		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 Ultra более удачной покупкой.

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