Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.57-дюймового Oppo Realme X50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.