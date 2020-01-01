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Samsung Galaxy S20 Ultra против Oppo Reno 2

Самсунг Галакси С20 Ультра
Samsung Galaxy S20 Ultra
VS
Оппо Рено 2
Oppo Reno 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.5-дюймового Oppo Reno 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 76% выше максимальная яркость экрана (901 против 511 нит)
  • На 26% выше плотность пикселей (511 vs 405 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
Причины выбрать Oppo Reno 2
  • На 17% лучшая автономность (102 vs 87 часов)
  • Весит на 31 грамм меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy S20 Ultra и Oppo Reno 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.9 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 511 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 86.08%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy S20 Ultra +76%
901 нит
Reno 2
511 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 166.9 мм 160 мм
Ширина 76 мм 74.3 мм
Толщина 8.8 мм 9.5 мм
Вес 220 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серый Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 Ultra +4%
89.9%
Reno 2
86.08%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 Ультра и Оппо Рено 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 Qualcomm Snapdragon 730
Архитектура 2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 618
GPU-ядер 11 -
Частота GPU 550 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 Ultra +69%
919
Reno 2
543
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 Ultra +73%
2902
Reno 2
1679
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 Ultra +102%
527315
Reno 2
260942

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2 ColorOS 7
Размер системы из коробки 23.7 ГБ 26 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да (100% за 80 минут) Да, VOOC Flash Charge 3.0 (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 Ultra
10:32 ч.
Reno 2 +17%
12:12 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S20 Ultra
12:53 ч.
Reno 2 +62%
20:31 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S20 Ultra
24:20 ч.
Reno 2 +30%
31:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 Ultra vs Oppo Reno 2
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 8000 x 6000
Зум Оптический, 4x Цифровой, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 116°
Количество объективов 4 (108 МП + 48 MP + 12 MP + 0.3 MP) 4 (48 МП + 0 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- Размер пикселя: 5 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 4992 x 3190
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 22 15

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy S20 Ultra
н/д
Reno 2
67.6 дБ
Музыка
Galaxy S20 Ultra
н/д
Reno 2
71.4 дБ
Звонок
Galaxy S20 Ultra
н/д
Reno 2
81.8 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Август 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.32 Вт/кг 0.89 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг 1.03 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (45 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники от AKG
- Пленка на экране		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 Ultra более удачной покупкой.

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