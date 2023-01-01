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Samsung Galaxy S20 Ultra против Galaxy A22

71 из 100
Samsung Galaxy S20 Ultra
VS
54 из 100
Samsung Galaxy A22
Samsung Galaxy S20 Ultra
Samsung Galaxy A22

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 990, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A22, который имеет процессор MediaTek Helio G80 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 86% выше плотность пикселей (511 vs 274 PPI)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 49% выше максимальная яркость экрана (897 против 602 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 15W)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
Причины выбрать Samsung Galaxy A22
  • На 50% лучшая автономность (39:25 vs 26:19 часов)
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Весит на 34 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Экран:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20 Ultra
vs
Galaxy A22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.9 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 511 точек на дюйм 274 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит 390 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 84.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.2% 140.9%
ШИМ (PWM) 240 Гц 127 Гц
Время отклика 6.2 мс 6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S20 Ultra +49%
897 нит
Galaxy A22
602 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 166.9 мм 159.3 мм
Ширина 76 мм 73.6 мм
Толщина 8.8 мм 8.4 мм
Вес 220 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Серый Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 Ultra +7%
89.9%
Galaxy A22
84.3%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S20 Ultra и Samsung Galaxy A22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 990 MediaTek Helio G80
Макс. частота 2730 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 2 МБ 1 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Mali-G52 MP2
Частота GPU 800 МГц 1000 МГц
FLOPS ~1126 Гфлопс ~54.6 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 Ultra +113%
2918
Galaxy A22
1372
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S20 Ultra +171%
605232
Galaxy A22
223297
CPU 159236 68025
GPU 234975 46024
Memory 111280 41055
UX 94560 67687
Total score 605232 223297
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S20 Ultra +533%
4319
Galaxy A22
682
Пиковая температура корпуса 38.6 °C 47.5 °C
Stability 53% 98%
Graphics test 25 FPS 4 FPS
Graphics score 4319 682
Web score 8827 5372
Video editing 6269 5666
Photo editing 31609 10812
Data manipulation 8770 6630
Writing score 12475 6167
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 512 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 13) Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 4.1 One UI Core 5.0
Размер системы из коробки 23.7 ГБ 18.1 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 80 минут) Да (23% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:26 ч. 14:47 ч.
Просмотр видео 11:53 ч. 15:49 ч.
Игры 04:13 ч. 05:52 ч.
Режим ожидания 93 ч. 130 ч.
Общая автономность
Galaxy S20 Ultra
26:19 ч.
Galaxy A22 +50%
39:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 Ultra vs Samsung Galaxy A22
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 8000 x 6000
Зум Оптический, 4x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (108 МП + 48 МП + 12 МП + 0.3 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- Размер пикселя: 5 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 7864 x 5200 4128 x 3096
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 22 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20 Ultra +5%
84.4 дБ
Galaxy A22
80.1 дБ

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Февраль 2020 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Март 2020 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.32 Вт/кг 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг 1.59 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Да, 15 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 Ultra более удачной покупкой.

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