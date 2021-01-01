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Samsung Galaxy S20 Ultra против Galaxy A51

Самсунг Галакси С20 Ультра
VS
Самсунг Галакси А51
Samsung Galaxy S20 Ultra
Samsung Galaxy A51

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 Ultra с экраном 6.9" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 26% выше плотность пикселей (511 vs 405 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (893 против 636 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • Весит на 48 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20 Ultra
vs
Galaxy A51

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.9 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 511 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.2% 98.8%
ШИМ (PWM) 240 Гц 242 Гц
Время отклика 6.2 мс 25 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy S20 Ultra +40%
893 нит
Galaxy A51
636 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 166.9 мм 158.5 мм
Ширина 76 мм 73.6 мм
Толщина 8.8 мм 7.9 мм
Вес 220 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Серый Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 Ultra +3%
89.9%
Galaxy A51
87.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 Ультра и Самсунг Галакси А51 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 Samsung Exynos 9 Octa 9611
Макс. частота 2700 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Mali-G72 MP3
Частота GPU 550 МГц 850 МГц
FLOPS ~1196 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 512 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 Ultra +124%
2875
Galaxy A51
1286
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S20 Ultra +271%
413089
Galaxy A51
111459
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20 Ultra +166%
498298
Galaxy A51
187142
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 3.0 One UI 3.0
Размер системы из коробки 23.7 ГБ 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 80 минут) Да (40% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20 Ultra
10:32 ч.
Galaxy A51 +28%
13:21 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S20 Ultra
12:53 ч.
Galaxy A51 +13%
14:22 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S20 Ultra +13%
24:20 ч.
Galaxy A51
21:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 Ultra vs Samsung Galaxy A51
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 8000 x 6000
Зум Оптический, 4x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 48 МП + 12 МП + 0.3 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- Размер пикселя: 5 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 40 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 7864 x 5200 6560 x 4928
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.65" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 22 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20 Ultra +3%
84.4 дБ
Galaxy A51
81.7 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.32 Вт/кг 0.596 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.56 Вт/кг 1.45 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (45 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники от AKG
- Пленка на экране		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 Ultra более удачной покупкой.

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