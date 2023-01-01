Samsung Galaxy S20 против Apple iPhone 14 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Pro Max, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 31 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
- На 22% выше плотность пикселей (563 vs 460 PPI)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Лучше лежит в руке - корпус на 8.5 мм уже
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max
- На 88% лучшая автономность (45:56 vs 24:28 часов)
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 117% выше максимальная яркость экрана (1756 против 809 нит)
- Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
- Комплектуется на 323 мАч более емким аккумулятором – 4323 против 4000 мАч
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
85
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
56
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
66
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
72
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
88
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
71
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|OLED
|Размер
|6.2 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1290 x 2796 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|563 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|89.5%
|88.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|242 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|8.5 мс
|1 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|151.7 мм
|160.7 мм
|Ширина
|69.1 мм
|77.6 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.85 мм
|Вес
|163 грамма
|240 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Красный, Голубой, Серый
|Графитовый, Серебристый, Золотой, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|Apple A16 Bionic
|Макс. частота
|2700 МГц
|3460 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G77 MP11
|Apple GPU
|Частота GPU
|550 МГц
|-
|FLOPS
|~1196 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
927
iPhone 14 Pro Max +103%
1878
Geekbench 5 (многоядерный)
2733
iPhone 14 Pro Max +97%
5388
|CPU
|151215
|248335
|GPU
|230621
|394336
|Memory
|81673
|153536
|UX
|121126
|147260
|Total score
|579350
|941907
|Пиковая температура корпуса
|49.7 °C
|46 °C
|Stability
|45%
|82%
|Graphics test
|25 FPS
|58 FPS
|Graphics score
|4219
|9835
|Web score
|8776
|-
|Video editing
|6097
|-
|Photo editing
|30203
|-
|Data manipulation
|8666
|-
|Writing score
|11807
|-
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 13)
|iOS 16 (С обновлением до iOS 16.4)
|Оболочка UI
|One UI 4.1
|-
|Размер системы из коробки
|20.1 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4323 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|27 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 75 минут)
|Да (48% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|1:52 ч.
|Веб-серфинг
|08:40 ч.
|15:02 ч.
|Просмотр видео
|10:04 ч.
|21:10 ч.
|Игры
|04:15 ч.
|07:13 ч.
|Режим ожидания
|83 ч.
|156 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 1.1x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 14 Pro Max от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 3872
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|22
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.28 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.52 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro Max более удачной покупкой.
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