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Samsung Galaxy S20 против Apple iPhone SE (2022)

Самсунг Галакси С20
VS
Эпл Айфон SE (2022)
Samsung Galaxy S20
Apple iPhone SE (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
  • Комплектуется на 1982 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2018 мАч
  • Тонкие рамки – на 24.1% выше полезная площадь экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 1.5" большая диагональ экрана
  • На 73% выше плотность пикселей (563 vs 326 PPI)
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • На 26% лучшая автономность (78 vs 62 часов)
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (809 против 601 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • На 85% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1713 и 927 баллов
  • Весит на 19 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20
vs
iPhone SE (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 563 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 242 Гц -
Время отклика 8.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S20 +35%
809 нит
iPhone SE (2022)
601 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 138.4 мм
Ширина 69.1 мм 67.3 мм
Толщина 7.9 мм 7.3 мм
Вес 163 грамма 144 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Красный, Голубой, Серый Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 +37%
89.5%
iPhone SE (2022)
65.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 и Эпл Айфон SE (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2700 МГц 3223 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Apple GPU
Частота GPU 550 МГц 1200 МГц
FLOPS ~1196 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20
2733
iPhone SE (2022) +69%
4628
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S20
579350
iPhone SE (2022) +25%
724557
CPU 151215 197658
GPU 230621 298378
Memory 81673 105062
UX 121126 128775
Total score 579350 724557
3DMark Wild Life Performance
Stability 41% -
Graphics test 25 FPS -
Graphics score 4215 -
PCMark 3.0 score 10978 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 12) iOS 15.3 (С обновлением до iOS 15.4)
Оболочка UI One UI 4.0 -
Размер системы из коробки 20.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 2018 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 75 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:18 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20
11:53 ч.
iPhone SE (2022) +8%
12:50 ч.
Время просмотра видео
Galaxy S20 +26%
12:01 ч.
iPhone SE (2022)
9:55 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy S20 +15%
14:20 ч.
iPhone SE (2022)
12:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 vs Apple iPhone SE (2022)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 3872 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 22 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20
85.9 дБ
iPhone SE (2022)
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Март 2022 года
Дата начала продаж Март 2020 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.28 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.52 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy S20, а если производительность и программное обеспечение – то Apple iPhone SE (2022).

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