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Samsung Galaxy S20 против Google Pixel 5a 5G

Самсунг Галакси С20
VS
Гугл Пиксель 5a 5G
Samsung Galaxy S20
Google Pixel 5a 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.34-дюймового Google Pixel 5a 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 36% выше плотность пикселей (563 vs 415 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Google Pixel 5a 5G
  • Комплектуется на 680 мАч более емким аккумулятором – 4680 против 4000 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20
vs
Pixel 5a 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.2 дюймов 6.34 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 563 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 85%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 242 Гц -
Время отклика 8.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy S20
824 нит
Pixel 5a 5G
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 154.9 мм
Ширина 69.1 мм 73.7 мм
Толщина 7.9 мм 7.6 мм
Вес 163 грамма 183 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Красный, Голубой, Серый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 +5%
89.5%
Pixel 5a 5G
85%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 и Гугл Пиксель 5a 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2700 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Adreno 620
Частота GPU 550 МГц 750 МГц
FLOPS ~1196 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 +42%
934
Pixel 5a 5G
659
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 +39%
2752
Pixel 5a 5G
1979
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S20
516859
Pixel 5a 5G
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.0 Stock Android
Размер системы из коробки 20.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4680 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 75 минут) Да
Время полной зарядки 1:15 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy S20
11:53 ч.
Pixel 5a 5G
н/д
Время просмотра видео
Galaxy S20
12:01 ч.
Pixel 5a 5G
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy S20
14:20 ч.
Pixel 5a 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 vs Google Pixel 5a 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4290 x 2800
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 3872 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/4.0"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 22 15
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20
85.9 дБ
Pixel 5a 5G
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Август 2021 года
Дата начала продаж Март 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.28 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.52 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG		 - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 более удачной покупкой.

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