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Samsung Galaxy S20 против Google Pixel 7 Pro

Самсунг Галакси С20
VS
Гугл Пиксель 7 Про
Samsung Galaxy S20
Google Pixel 7 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.7-дюймового Google Pixel 7 Pro, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 32 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 10% выше плотность пикселей (563 vs 512 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.5 мм уже
  • Весит на 49 граммов меньше
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 13% лучшая автономность (27:32 vs 24:28 часов)
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • На 34% выше максимальная яркость экрана (1083 против 807 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20
vs
Pixel 7 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.2 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 563 точек на дюйм 512 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 800 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 88.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 97%
ШИМ (PWM) 242 Гц 240 Гц
Время отклика 8.5 мс 4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S20
807 нит
Pixel 7 Pro +34%
1083 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 162.9 мм
Ширина 69.1 мм 76.6 мм
Толщина 7.9 мм 8.9 мм
Вес 163 грамма 212 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Красный, Голубой, Серый Черный, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 +1%
89.5%
Pixel 7 Pro
88.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси С20 и Гугл Пиксель 7 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 Google Tensor G2
Макс. частота 2700 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Mali-G710 MP7
Частота GPU 550 МГц -
FLOPS ~1196 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20
921
Pixel 7 Pro +14%
1052
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20
2731
Pixel 7 Pro +16%
3166
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S20
582691
Pixel 7 Pro +36%
794608
CPU 151215 216931
GPU 230621 296692
Memory 81673 134893
UX 121126 152600
Total score 582691 794608
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S20
4216
Pixel 7 Pro +52%
6409
Stability 42% 68%
Graphics test 25 FPS 38 FPS
Graphics score 4216 6409
PCMark 3.0 score 10910 11408
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 4.1 Stock Android
Размер системы из коробки 20.1 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (100% за 75 минут) Да (46% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:49 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:40 ч. 09:19 ч.
Просмотр видео 10:04 ч. 14:51 ч.
Игры 04:15 ч. 04:59 ч.
Режим ожидания 83 ч. 76 ч.
Общая автономность
Galaxy S20
24:28 ч.
Pixel 7 Pro +13%
27:32 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 vs Google Pixel 7 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8192 x 6144
Зум Оптический, 1.1x Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 126°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 10.8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 3872 -
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 22 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20
85.9 дБ
Pixel 7 Pro +3%
88.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2020 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.28 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.52 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7 Pro более удачной покупкой.

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